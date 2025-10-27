Commissione inchiesta Covid e Pregliasco: “interessi” con aziende farmaceutiche

Getting your Trinity Audio player ready...

Qualcuno ricorderà il professor Fabrizio Pregliasco canterino tra un obbligo vaccinale e l’altro e tra un lockdown e l’altro, quando in trio con Bassetti e Crisanti, anche loro star tv del periodo cosiddetto pandemico, come lo era anche Burioni, intonava il motivetto natalizio ‘Si si vax’ sulle note di Jingle bells

Altri per aver allora il professor Pregliasco tuonato: “Non vaccinarsi vuol dire essere imboscati, come in una guerra. A suo tempo i soldati venivano fucilati sul posto se non andavano alla guerra, era un meccanismo trucido e devastante”.

Altri ancora quando, direttore sanitario dell’Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, il professor Pregliasco dispose il rinvio di interventi chirurgici ad alcuni pazienti sprovvisti di super green pass.

Qualcuno invece lo ricorderà quando denunciò di aver ricevuto una busta con un proiettile: “Vogliono spararmi, alle gambe, a me e alla mia famiglia, perché promuovo la vaccinazione per i bambini”.

Mai però Pregliasco, anche nei suoi numerosi interventi tv, premettendo “rapporti diretti di finanziamento” con aziende farmaceutiche, in nome della trasparenza, come ha dichiarato in Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Sars-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 presieduta da Marco Lisei, FdI.

Elencando in commissione parlamentare d’inchiesta Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’Università degli studi di Milano, le aziende farmaceutiche in questione, al termine di una serie di slides con cui ha introdotto la sua audizione, anche evidenziando una bontà dei vaccini.

Slides anche relative a ‘Quanti milioni di vite hanno salvato i vaccini’, sottolineando tra l’altro Pregliasco “I vaccini sono serviti e hanno avuto un’azione” e “Il dato consolidato su miliardi di dosi a livello di tutto il mondo dimostra una buona sicurezza ed effetti avversi non particolarmente pesanti”.

Quindi Pregliasco: “Ho degli interessi rispetto ad aziende farmaceutiche. Ed è una problematica di trasparenza perché ognuno di noi che lavora in questo contesto purtroppo anche legato alla difficoltà economica di fare studi senza il supporto dell’azienda. Non sono tutti stinchi di santo. Non siamo nel mondo del Mulino Bianco. Ma davvero è una partnership rispetto allo sviluppo”.

Per poi aggiungere: “E’ una problematica che c’è in tutta la ricerca biomedica….Ho avuto finanziamenti da più aziende e quindi in qualche modo sono più anche forse indipendente da chi ha avuto finanziamento da una singola azienda“.

Le aziende farmaceutiche rispetto alle quali Pregliasco ha dichiarato “Ho degli interessi”?

Lo ha messo nero su bianco Pregliasco stesso con una slide in Commissione parlamentare d’inchiesta.

“Io sottoscritto Fabrizio Pregliasco ai sensi dell’art 3.3 sul conflitto di interessi pagina 17 del Reg. applicativo dell’accordo Stato Regione del 5 novembre 2009, dichiara che negli ultimi quattro anni ho avuto rapporti diretti di finanziamento con i seguenti soggetti portatori di interesse commerciali in campo sanitario: Gsk, Sequirus, Bayer, Jansen, Sanofi, Bausch & Lomb, Lilly, Pfizer, Moderna, Novavax, Procter & Gamble’“.

Testuale.

La replica della senatrice Antonella Zedda, FdI, in commissione: “La sua onestà ,quella con un evidente conflitto di interessi con le case farmaceutiche che poi hanno guadagnato i prodotto i cosiddetti vaccini Covid.…Credo che gli studi che lei porta alla nostra evidenza non siano oggettivamente terzi perché pagati da chi fa i soldi con quei prodotti”. Poi: “Presidente, le faccio notare che probabilmente le dichiarazioni portate dal dottor Pregliasco possano avere dei dubbi sulla scientificità proprio per il conflitto di interessi e quindi vorrei venisse messo a verbale”. Quindi: “Su questo sono intransigente. Chi prende soldi da chi produce non è terzo nel giudicare la questione vaccini. La politica ha fatto i conti con Mani Pulite, anche in campo scientifico devono esserci chiarezza e onestà”.