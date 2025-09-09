Flotilla verso Gaza colpita da un drone? Per l’Italia non si sa

Getting your Trinity Audio player ready...

La Global Sumud Flotilla in mare verso Gaza colpita da un sospetto drone al largo delle coste tunisine. A denunciarlo gli stessi organizzatori. Ad essere colpita, denuncia con un comunicato GSF, è la Family Boat, battente bandiera portoghese. Illeso l’equipaggio, con a bordo i componenti del comitato direttivo della missione umanitaria internazionale e Greta Thunberg.

Per la Tunisia non sono stati rilevati droni.

Per l’Italia non si sa, è cauto Tajani, vicepremier e ministro Esteri.

Scrive in una nota GSF, “L’attacco ha causato danni da incendio all’albero maestro principale e allo stivaggio sottocoperta. È in corso un’indagine e le riparazioni verranno avviate non appena sarà considerato sicuro farlo.

Gli atti di aggressione volti a intimidire e ostacolare la nostra missione non ci fermeranno. Il nostro obiettivo collettivo di rompere l’assedio su Gaza e di esprimere solidarietà al suo popolo prosegue con determinazione e fermezza”.

Dunque, mentre la Flotilla denuncia un attacco con drone, e chi sia stato ancora non si sa, l’Italia con Tajani, il vicepremier che ai bambini palestinesi ricoverati negli ospedali in Italia regala la Pimpa in arabo, è prudente.

“Si tratta di un episodio avvenuto in acque territoriali tunisine ad una nave battente bandiera portoghese, peraltro non ci sono italiani coinvolti, feriti, quindi non possiamo fare nulla. Aspettiamo di vedere cosa succede, la nostra ambasciata a Tunisi è allertata per la presenza di cittadini italiani là, di più non possiamo fare. Non tocca all’Italia fare indagini”.

‘’C’è un’indagine in corso da parte dei tunisini, vediamo. Non sappiamo quello che è realmente successo, vedremo, la nostra ambasciata è comunque in contatto’’.

‘’Chiamerò il ministro degli Esteri israeliano per garantire la sicurezza dei parlamentari quando arriveranno lì. Per il resto non sappiamo, bisogna capire, l’indagine la faranno i tunisini’’

Poi: “Noi abbiamo detto che il modo migliore e più sicuro per portare aiuti era quello di utilizzare le vie ordinarie. L’ha detto anche la premier nella lettera. Per far arrivare aiuti alla popolazione civile bisogna utilizzare strumenti che garantiscono anche la sicurezza di chi li porta. E’ una libera scelta da loro, ma i rischi ci sono. L’ha detto anche l’Unione Europea. Non possiamo fare nulla noi se non garantire, quando e se arriveranno in territorio israeliano, tutto il sostegno consolare che diamo sempre agli italiani all’estero quando ci sono dei problemi”

Intanto da Pd, M5S e Avs arriva alla Camera dei Deputati la richiesta di intervento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per riferire sulla vicenda.

Per Conte, leader M5S: “Siamo al paradosso: cittadini impegnati per un progetto umanitario contro il genocidio a Gaza trattati come terroristi e il Governo criminale di Netanyahu trattato da alleato con tutti gli onori senza nessuna misura concreta, che sia il totale embargo delle armi o sanzioni finanziarie. Italia e Europa si schierino nettamente con i cittadini sulla Global Sumud Flotilla, con accertamenti e azioni forti, concrete. Meloni ci ha messo dalla parte sbagliata della storia”.

“Stanotte, in acque tunisine, la Global Sumud Flotilla è stata colpita da un attacco dall’alto. Si tratta di un gesto intimidatorio contro una missione civile, pacifica e umanitaria diretta a Gaza. È una violazione gravissima del diritto internazionale, per cui si devono accertare responsabilità e conseguenze. L’Italia e l’Europa devono intervenire senza esitazioni per garantire la protezione di chi porta aiuti e per far rispettare pienamente il diritto internazionale”, sui suoi canali social l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi, in partenza con Global Sumud Flotilla.

“Solidarietà a Global Sumud Flotilla: l’Unione europea e i governi tutelino la missione umanitaria”, scrive Elly Schlein, leader Pd via social

“Quello che è accaduto alla nave della Global Sumud Flotilla la notte scorsa, non è affatto un incidente, come sostengono le autorità tunisine. È un attacco, anche di natura militare, di una gravità estrema. Un atto di intimidazione contro chi vuole portare aiuti umanitari e rompere l’assedio, compiuto da chi invece vuole impedirlo”, così Angelo Bonelli, deputato Avs