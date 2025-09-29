Regionali Marche 2025: sconfitta di Matteo Ricci ed opportunità politica di centrosinistra

Getting your Trinity Audio player ready...

Si potrebbe a urne chiuse, e sempre col massimo del garantismo che vale per chiunque, riflettere sull’opportunità politica della candidatura dell’europarlamentare Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro trovatosi indagato a pochi mesi dal voto regionale.

Con il Pd che ha fatto quadrato rispetto alla sua candidatura per la presidenza Regione Marche. Nessun passo indietro da parte di nessuno.

Matteo Ricci ha perso. E con Matteo Ricci ha perso il centrosinistra.

Il nuovo presidente della Regione Marche è Francesco Acquaroli.

Un Acquaroli bis, che porta avanti altri cinque anni di governo di centrodestra nelle Marche.

In una tornata elettorale in cui ha votato la metà degli elettori marchigiani.

Matteo Ricci a caldo, dopo le congratulazioni ad Acquaroli, pone l’accento su quell’avviso di garanzia che lo ha raggiunto a pochi mesi dal voto. Un’inchiesta rispetto alla quale si è sempre dichiarato innocente: “C’è amarezza per ciò che mi è successo personalmente, ricevere un avviso di garanzia in piena campagna elettorale mi ha colpito, mi ha colpito la strumentalizzazione sui media dell’altra parte politica e purtroppo qualche effetto l’ha avuto. Ho dato tutto ma non è bastato”.

Un voto regionale nelle Marche che, insieme al voto in Val D’Aosta, precede il voto in Calabria, 5 e 6 ottobre, e in Toscana, alle urne 12 e 13 ottobre.

Confermati i sondaggi. L’ultimo, quello di Emg Different pubblicato due settimane prima del voto fotografava Acquaroli bis al 56%.

Mentre il sondaggio per il voto in Toscana continua a dare ampiamente in testa il centrosinistra con Giani bis. L’ultimo, Ipsos per Corriere della Sera pubblicato il 26 settembre 2025, vede Eugenio Giani, campo largo centrosinistra, quotato al 54,8%. Alessandro Tomasi, centrodestra, 41,3%. Antonella Bundu, Toscana Rossa, 3,9%.

Un avviso di garanzia certo non è un punto di forza per un candidato. E forse sull’opportunità politica di Matteo Ricci candidato presidente il centrosinistra, e lo stesso Ricci, avrebbero potuto riflettere col senno di prima e non col senno di poi.