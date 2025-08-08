Ryanair, sciopero in Spagna dal 15 agosto: voli a rischio anche per l’Italia

Getting your Trinity Audio player ready...

Disagi in vista per i viaggiatori Ryanair a partire dal 15 agosto. In Spagna, il personale di Azul Handling (società che si occupa dei servizi a terra per la compagnia irlandese) ha annunciato uno sciopero che coinvolgerà gli scali principali e potrebbe avere ripercussioni anche sui voli da e per l’Italia.

La protesta scatterà dal 15 al 17 agosto con tre fasce orarie di stop giornalieri:dalle 5 alle 9, dalle 12 alle 15, e dalle 21 a mezzanotte.

Ma non è finita qui. Dal 18 agosto e fino al 31 dicembre, lo sciopero continuerà ogni mercoledì, venerdì, sabato e domenica, rendendo l’agitazione una presenza costante per chi vola da o verso la Spagna.

Secondo quanto riportato dai sindacati spagnoli, i motivi della protesta riguardano condizioni di lavoro considerate inaccettabili: turni massacranti, straordinari imposti, pressioni indebite sul personale e violazioni contrattuali. I lavoratori chiedono il rispetto dell’accordo collettivo e l’apertura di un tavolo negoziale.

Chi ha prenotato con Ryanair per viaggiare in Spagna – o anche solo con scali coinvolti – potrebbe quindi dover fare i conti con ritardi, cancellazioni e modifiche dell’ultimo minuto. Si raccomanda di controllare lo stato del volo e restare in contatto con la compagnia per eventuali aggiornamenti.