35.3 C
Firenze
venerdì 8 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ryanair, sciopero in Spagna dal 15 agosto: voli a rischio anche per l’Italia

Protesta del personale di terra: previsti ritardi e cancellazioni per la compagnia low cost anche per chi parte dall’Italia

Viaggi
REDAZIONE
REDAZIONE
Immagine di repertorio Ryanair
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Disagi in vista per i viaggiatori Ryanair a partire dal 15 agosto. In Spagna, il personale di Azul Handling (società che si occupa dei servizi a terra per la compagnia irlandese) ha annunciato uno sciopero che coinvolgerà gli scali principali e potrebbe avere ripercussioni anche sui voli da e per l’Italia.

La protesta scatterà dal 15 al 17 agosto con tre fasce orarie di stop giornalieri:dalle 5 alle 9, dalle 12 alle 15, e dalle 21 a mezzanotte.

Ma non è finita qui. Dal 18 agosto e fino al 31 dicembre, lo sciopero continuerà ogni mercoledì, venerdì, sabato e domenica, rendendo l’agitazione una presenza costante per chi vola da o verso la Spagna.

Secondo quanto riportato dai sindacati spagnoli, i motivi della protesta riguardano condizioni di lavoro considerate inaccettabili: turni massacranti, straordinari imposti, pressioni indebite sul personale e violazioni contrattuali. I lavoratori chiedono il rispetto dell’accordo collettivo e l’apertura di un tavolo negoziale.

Chi ha prenotato con Ryanair per viaggiare in Spagna – o anche solo con scali coinvolti – potrebbe quindi dover fare i conti con ritardi, cancellazioni e modifiche dell’ultimo minuto. Si raccomanda di controllare lo stato del volo e restare in contatto con la compagnia per eventuali aggiornamenti.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
35.3 ° C
35.8 °
34.2 °
32 %
2.1kmh
0 %
Ven
35 °
Sab
39 °
Dom
40 °
Lun
39 °
Mar
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (16)Eugenio Giani (13)vigili del fuoco (13)incidente (13)Pisa Sporting Club (10)polizia (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati