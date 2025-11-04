20.2 C
Firenze
martedì 4 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Toscana in camper: itinerari d’autunno tra borghi, vino e natura

Da Siena alla costa etrusca è la stagione ideale per scoprire la regione. Le escursioni possibili sono numerose

Cultura ed EventiViaggi
GAIA GUIDI
GAIA GUIDI
Immagine di freepik
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Viaggiare in Toscana in autunno significa vivere la regione nel momento più autentico dell’anno. Le strade sono libere, il clima è mite e i paesaggi si riempiono di colori caldi. È la stagione perfetta per chi ama muoversi in camper, senza fretta, alla scoperta di borghi, campagne e tradizioni.

Itinerario 1: Da Siena alla Val d’Orcie

Un percorso che racchiude l’essenza della Toscana. Partendo da Siena, si scende verso Montalcino, Pienza e San Quirico d’Orcia, attraversando colline e filari di cipressi che in autunno diventano un mosaico dorato.
Ogni tappa offre un motivo per fermarsi: un bicchiere di Brunello, un piatto di pici al tartufo o un panorama da fotografare al tramonto. Le aree camper della zona sono ben attrezzate e immerse nella natura.

Itinerario 2: Dalla Garfagnana alle Alpi Apuane

Perfetto per chi cerca paesaggi montani e atmosfere più fresche. Le vallate della Garfagnana, tra boschi e castagneti, offrono soste tranquille e borghi da scoprire come Castelnuovo, Barga e San Romano.
Chi ama il trekking può spingersi verso i sentieri del Parco delle Alpi Apuane, dove in autunno il cielo terso e i boschi color rame creano uno scenario suggestivo.

Itinerario 3: La costa degli Etruschi

Da Livorno a Piombino, passando per Castiglioncello, Bolgheri e Castagneto Carducci. In autunno la costa toscana mostra il suo lato più autentico: spiagge deserte, pinete silenziose e profumo di mare.
Le aree camper non mancano, molte a pochi passi dal mare. Ottobre e novembre sono mesi perfetti per un viaggio enogastronomico tra olio nuovo, vino e piatti di pesce locale.

Dove sostare in camper in Toscana

La Toscana è una delle regioni italiane più camper friendly.

Dalle Terme di Saturnia alle colline del Chianti, fino alle riserve naturali del Mugello, sono numerose le aree attrezzate con servizi e punti panoramici. Molti agriturismi offrono piazzole dedicate ai camperisti, spesso con prodotti tipici e degustazioni.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.2 ° C
21.1 °
18.6 °
45 %
2.6kmh
0 %
Mar
19 °
Mer
19 °
Gio
19 °
Ven
14 °
Sab
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1469)ultimora (1355)sport (69)demografica (33)Serie A (13)Regione Toscana (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati