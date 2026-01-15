Sciare all’Abetone: piste, stagione e come arrivare

ABETONE – Sciare all’Abetone significa scegliere una delle località invernali più conosciute dell’Appennino tosco-emiliano, capace di unire tradizione sciistica e servizi consolidati. Il comprensorio è frequentato da famiglie, gruppi di giovani e sciatori di ogni livello, ma anche da chi desidera vivere la montagna dalla mattina alla sera, senza limitarsi alle sole ore sulle piste.

Situato a oltre 1300 metri di quota, il comprensorio sciistico dell’Abetone si sviluppa lungo il crinale appenninico e si articola in più aree collegate tra loro. Abetone Centro, Le Regine, Monte Gomito, Pulicchio e Val di Luce compongono un sistema vario e ben distribuito, che consente un’esperienza di sci diversificata, alternando pendii ampi, tratti panoramici e settori più riparati.

Nel complesso il comprensorio offre circa 50 chilometri di piste, serviti da 17 impianti di risalita, tra seggiovie, skilift e tapis roulant presenti soprattutto nei campi scuola. Le discese più semplici rappresentano circa il 32% dell’offerta e si concentrano nelle aree centrali, risultando ideali per chi è alle prime armi. Le piste di media difficoltà, che costituiscono la parte più consistente del comprensorio, coprono circa il 65% degli impianti, mentre i tracciati più impegnativi, pari a circa il 3%, si trovano in particolare nelle zone di Monte Gomito e Val di Luce, frequentate da sciatori più esperti. Chi arriva per la prima volta tende a muoversi tra Abetone Centro e Le Regine, da cui è possibile esplorare progressivamente l’intero comprensorio.

La stagione sciistica prende avvio con l’arrivo delle condizioni favorevoli e prosegue nei mesi invernali, anche grazie all’innevamento programmato che affianca la neve naturale. Generalmente gli impianti aprono tra fine novembre e inizio dicembre, con una chiusura che può arrivare fino ad aprile, in base alle condizioni meteo.

Sciare all’Abetone è possibile anche senza utilizzare l’auto. La stazione ferroviaria di riferimento è Pistoia, collegata alle principali città toscane, dalla quale partono servizi autobus diretti verso l’Abetone con un tempo di percorrenza di circa un’ora e 45 minuti. In particolare, la linea 54 di Autolinee Toscane rappresenta una soluzione pratica, soprattutto nei fine settimana o in presenza di neve.

Sulle piste sono presenti rifugi e punti ristoro distribuiti tra le varie aree, ideali per una pausa veloce o per un pranzo più rilassato. Accanto allo sci, non mancano passeggiate sulla neve e attività alternative, mentre dopo la sciata il paese offre un contesto tranquillo, fatto di locali informali e momenti di relax.