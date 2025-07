Addio ai flaconcini da 100 ml? In arrivo nuovi scanner

Getting your Trinity Audio player ready...

Il limite dei 100 millilitri per i liquidi nel bagaglio a mano potrebbe presto essere superato in alcuni aeroporti italiani. Tutto dipende dall’approvazione, attesa a giorni, da parte dell’Ecac (Conferenza europea dell’aviazione civile) per l’utilizzo di nuovi scanner di sicurezza in grado di rilevare sostanze pericolose senza dover aprire le valigie.

Se arriverà il via libera, la novità potrebbe entrare in vigore già tra fine luglio e agosto, ma solo negli scali dove la tecnologia è già presente: Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo, Bologna, Catania e Torino. Negli altri aeroporti, le attuali regole resteranno valide.

Introdotto nel 2006, il limite dei 100 ml nacque per motivi di sicurezza dopo l’11 settembre. Oggi, grazie a strumenti più avanzati come lo scanner Hi-Scan 6040 CTiX, la misura potrebbe diventare obsoleta.

A settembre 2024 una prima sperimentazione era stata bloccata dalla Commissione UE per mancanza di garanzie sull’affidabilità del software. Dopo mesi di aggiornamenti, ora si attende solo l’ok definitivo.

Per i passeggeri, un cambiamento atteso da quasi vent’anni che potrebbe semplificare i controlli in aeroporto già da questa estate. Ma fino all’annuncio ufficiale, resta tutto in sospeso.