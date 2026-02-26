18.7 C
Firenze
giovedì 26 Febbraio 2026
Ora per andare nel Regno Unito serve l’ETA, istruzioni per chi parte da Pisa e Firenze

Dal 25 febbraio autorizzazione obbligatoria per chi vola da Pisa e Firenze: senza ETA rischio imbarco negato già al check-in

JESSICA BORDIGONI
ETA regno unito pisa e firenze
1 ' di lettura

Dal 25 febbraio 2026 chiunque voli o si muova verso il Regno Unito – Londra, Manchester, Edimburgo o altre destinazioni britanniche – deve ottenere prima della partenza un’Autorizzazione Elettronica di Viaggio (ETA). La nuova regola riguarda tutti i cittadini italiani ed europei che non necessitano di visto per brevi soggiorni, ma intendono recarsi nel Regno Unito per turismo, visite familiari, affari o studio fino a sei mesi.

Cos’è l’ETA e perché serve

L’ETA non è un visto ma è un documento digitale obbligatorio che autorizza il viaggio verso il Regno Unito. Senza di essa, compagnie aeree e altri vettori possono rifiutare l’imbarco prima ancora della partenza.

È collegata digitalmente al passaporto del viaggiatore e vale per più ingressi nel Paese fino a due anni o fino alla scadenza del passaporto stesso.

Chi deve richiederla

Devono richiedere l’ETA:

  • Cittadini italiani ed europei che viaggiano verso il Regno Unito per soggiorni brevi senza visto.
  • Tutti i viaggiatori, inclusi bambini e neonati.

Non serve per:

  • Cittadini britannici o irlandesi.
  • Chi ha già un visto UK valido per l’ingresso.

Partenze da Pisa e Firenze

Se il tuo volo parte da Aeroporto di Pisa (PSA) o Aeroporto di Firenze (FLR) diretto verso:

  • Londra (Heathrow, Gatwick, Stansted)
  • Manchester
  • Edimburgo o Glasgow
  • Altre città britanniche

…assicurati di avere l’ETA approvata prima di recarti in aeroporto. Senza di essa, potresti vederti negato l’imbarco al check-in.

Costo e tempi

La richiesta si presenta online tramite il sito ufficiale del governo britannico o l’app “UK ETA”.
Il costo dell’ETA è di circa £16 (sterline britanniche) per persona.

La maggior parte delle autorizzazioni viene approvata in pochi minuti o in un paio di giorni lavorativi, quindi è consigliabile farla almeno 3 giorni prima della partenza.

Consigli di viaggio

  • Controlla che il passaporto sia valido per tutta la durata della visita.
  • Se viaggi con scali intermedi in UK, e l’aereo passa attraverso i controlli di frontiera, l’ETA resta necessaria.
  • ETA non è un visto: all’arrivo il personale di frontiera può comunque verificare altri requisiti.

Buon viaggio dal Gruppo Editoriale Corriere Toscano

© Riproduzione riservata

