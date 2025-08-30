Ryanair, bonus ai dipendenti che scovano i bagagli fuori misura

Getting your Trinity Audio player ready...

Dal prossimo novembre Ryanair introdurrà un bonus da 2,50 euro per ogni bagaglio fuori misura individuato al gate. La decisione è stata annunciata dal Ceo Michael O’Leary e riportata dal quotidiano britannico The Guardian.

Il Ceo ha confermato che il premio passerà da 1,50 a 2,50 euro e che sarà eliminato il tetto massimo mensile di 80 euro. Lo aumenteremo da 1,50 a 2,50 euro, probabilmente dall’inizio del programma invernale a novembre di quest’anno. E non mi scuso affatto per questo, ha dichiarato O’Leary ed ha aggiunto: Dovremmo incoraggiare le persone. Voglio che il nostro personale di terra catturi chi sta truffando il sistema.

Le regole sui bagagli Ryanair

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale Ryanair, i passeggeri hanno diritto a portare gratuitamente un bagaglio di massimo 40x30x20 centimetri da sistemare sotto il sedile. Un secondo bagaglio a mano, di dimensioni fino a 55x40x20 centimetri, può essere portato a bordo solo pagando un supplemento. Se non conforme, deve essere imbarcato in stiva con una sanzione. O’Leary replica che la maggior parte dei passeggeri rispetta le regole La quota di chi paga una tariffa al gate è inferiore allo 0,1% dei nostri passeggeri, ma sono comunque 200mila persone all’anno».

Per la compagnia, si tratta di una misura necessaria a mantenere bassi i prezzi dei biglietti per la grande maggioranza che viaggia in regola.

Dal prossimo inverno, chi volerà con Ryanair e bagagli fuori misura dovrà aspettarsi controlli più stringenti e sanzioni certe. L’obiettivo dichiarato della compagnia è quello di rafforzare il rispetto delle regole e garantire un servizio low cost sostenibile.