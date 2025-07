La Toscana in un viaggio tra parchi nazionali e regionali

Getting your Trinity Audio player ready...

La Toscana si conferma una delle mete ideali per gli amanti della natura e delle attività outdoor. Dalle escursioni a piedi ai tour in bici nelle ex tenute presidenziali, fino alle traversate in barca intorno a isole vulcaniche, la regione offre esperienze uniche immerse nel verde.

Grazie ai suoi numerosi parchi naturali, ricchi di biodiversità, il territorio toscano invita a esplorazioni lente e autentiche: a piedi, in mountain bike, a cavallo o in canoa, da soli o in famiglia. Un turismo sostenibile, all’insegna dell’avventura e del contatto profondo con l’ambiente. Chi desidera scoprire l’anima più verde della regione può lasciarsi guidare dai suoi tre parchi nazionali, tre parchi regionali, e una rete fittissima di aree protette e riserve naturali provinciali.

Parchi Provinciali e Riserve Naturali: i tesori nascosti della biodiversità

Accanto ai grandi parchi, la Toscana custodisce veri e propri gioielli ambientali meno noti ma di grande valore naturalistico. Il Parco Naturale di Montioni, tra Livorno e Grosseto, si estende per circa 7mila ettari. Qui, oltre a una natura rigogliosa, si possono scoprire le antiche cave di allume e il villaggio minerario fondato da Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone.

Le 47 riserve naturali regionali, molte delle quali inserite nella Rete Natura 2000 dell’Unione Europea, conservano habitat preziosi e ospitano specie rare di flora e fauna. Tra le più conosciute: l’Alpe della Luna, i Monti Rognosi, il Sasso di Simone, il Padule di Fucecchio, la Diaccia Botrona, l’Oasi della Contessa e Lucciolabella.

Parchi Regionali: tra costa, pinete e paesaggi d’autore

Nel sud della regione si estende il Parco Regionale della Maremma, un mosaico naturale di oltre 9mila ettari dove convivono ambienti fluviali, costieri e boschivi. Questo crocevia di ecosistemi ospita una straordinaria varietà di specie animali e vegetali.

Più a nord, lungo il litorale tra Pisa e Livorno, si trova il Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. Qui si alternano dune sabbiose, pinete, zone umide, macchia mediterranea e boschi ombrosi, in un paesaggio di rara varietà e bellezza.

Pur non essendo un parco regionale in senso stretto, le Alpi Apuane rappresentano un ambiente montano di straordinario fascino. Le loro vette aspre, le grotte spettacolari e i panorami che spaziano fino al mare offrono scenari scolpiti nella roccia, a pochi chilometri dalla costa della Versilia.

Parchi Nazionali: dalle isole dell’arcipelago alle cime appenniniche

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano è un paradiso marino che comprende sette isole – Elba, Giglio, Capraia, Gorgona, Pianosa, Giannutri e Montecristo – immerse nelle acque del Mar Tirreno. Un ecosistema unico dove si incontrano mare cristallino, scogliere a picco e macchia mediterranea, e ogni isola racconta la propria storia, tra biodiversità e antiche memorie.

All’interno, tra Massa Carrara e Lucca, si estende il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano: 22mila ettari di paesaggi montani con faggete, castagneti, laghi glaciali, cascate e praterie frequentate da cervi, aquile reali e lupi. Una meta perfetta per chi ama il trekking, le escursioni e gli sport in quota.

Ancora più a est, al confine con l’Emilia-Romagna, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna ospita una delle aree forestali più estese d’Europa. Con oltre 650 km di sentieri, è un paradiso per chi cerca natura incontaminata e itinerari da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo.