CASTIGLIONCELLO – Castiglioncello, molotov contro villa magnate russo: identificati due ucraini

Molotov contro villa magnate russo a Castiglioncello, sulla costa livornese. Due cittadini ucraini sono stati identificati dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Livorno come responsabili dell’attentato incendiario alla villa il 10 aprile 2022.

Incendio aggravato dall’odio razziale e nazionale: è questo il reato per il quale sono stati denunciati a piede libero due cittadini ucraini poco più che 50enni, residenti nella zona di Cecina. La molotov contro l’ex villa Pontello che si trova in via Biagi, a picco sul mare della baia del Quercetano a Castiglioncello, frazione del comune di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, di proprietà di un magnate russo. Un attentato compiuto a un paio di mesi dall’inizio della guerra Russia-Ucraina.

Quella sera la dimora era vuota, e a dare l’allarme ai vigili del fuoco e ai carabinieri fu il casiere dopo aver avvistato le fiamme.

I primi rilievi tecnici effettuati dai militari del nucleo investigativo avevano consentito di accertare che una bottiglia lanciata contro l’ingresso di Villa Pontello era in realtà una tanica in plastica contenente benzina, che si era poi distrutta con la combustione, provocando un incendio che aveva danneggiato il portone d’ingresso, la pavimentazione e il sistema di videosorveglianza.