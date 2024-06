Getting your Trinity Audio player ready...

Condannato figlio di Lucarelli: stupro anche per Apolloni

Condannato figlio di Lucarelli a tre anni e sette mesi per violenza sessuale. Stessa condanna per Federico Apolloni.

I due calciatori del Livorno Mattia Lucarelli e Federico Apolloni sono accusati di violenza sessuale contro una studentessa americana.

Lo ha deciso il gup di Milano Roberto Crepaldi al termine del processo con rito abbreviato in cui ci sono altri tre imputati.

Mattia è figlio dell’attaccante Cristiano Lucarelli, che fu bandiera del Livorno.

I due giocatori finirono agli arresti domiciliari nel gennaio 2023 e nel giugno successivo furono rimessi in libertà. L’indagine della Procura aveva ipotizzato un presunto stupro di gruppo che risale alla notte tra il 26 e il 27 marzo del 2022. I fatti sarebbero avvenuti in un appartamento in uso a Lucarelli a Milano quando il calciatore militava nella Pro Sesto.

Condanne tra i 2 anni 5 mesi e 2 anni e 8 mesi per altri tre imputati.

Il verdetto accoglie, in parte, la richiesta della pubblica accusa (pm Alessia Menegazzo) che aveva chiesto una condanna a tre anni e mezzo per ciascuno degli imputati, già scontato di un terzo per il rito scelto.

Secondo la ricostruzione della Procura, il gruppo di amici aveva conosciuto la ragazza fuori da una discoteca in zona Sempione, la ragazza era salita in auto chiedendo di essere portata a casa, ma i cinque giovani l’avevano portata nell’abitazione del calciatore.