Crolla un grosso ramo di pino, paura a San Vincenzo

|
Getting your Trinity Audio player ready...
SAN VINCENZO – Il cedimento di un grosso ramo di pino ha chiesto l’intervento urgente dei vigili del fuoco nella serata di ieri (9 agosto) in via della Repubblica a San Vincenzo.
I pompieri hanno ricevuto il supporto della polizia municipale di San Vincenzo e del personale delle squadre esterne del Comune.
L’intervento si è protratto fino alle 23 circa. I vigili del fuoco hanno poi fornito tutte le indicazioni necessarie per la rimozione e la definitiva messa in sicurezza della pianta.
Dai primi riscontri, il cedimento non avrebbe per fortuna provocato conseguenze, ma ulteriori accertamenti sono stati effettuati anche nell’area della proprietà privata adiacente alla strada.