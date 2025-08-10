39.8 C
Firenze
domenica 10 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Crolla un grosso ramo di pino, paura a San Vincenzo

Intervento e verifiche di vigili del fuoco, polizia municipale e tecnici del Comune per capire le cause e valutare interventi

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Crolla un grosso ramo di pino, paura a San Vincenzo
Crolla un grosso ramo di pino, paura a San Vincenzo (foto FB Comune)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

SAN VINCENZO – Il cedimento di un grosso ramo di pino ha chiesto l’intervento urgente dei vigili del fuoco nella serata di ieri (9 agosto) in via della Repubblica a San Vincenzo. 
I pompieri hanno ricevuto il supporto della polizia municipale di San Vincenzo e del personale delle squadre esterne del Comune. 
L’intervento si è protratto fino alle 23 circa. I vigili del fuoco hanno poi fornito tutte le indicazioni necessarie per la rimozione e la definitiva messa in sicurezza della pianta.
Dai primi riscontri, il cedimento non avrebbe per fortuna provocato conseguenze, ma ulteriori accertamenti sono stati effettuati anche nell’area della proprietà privata adiacente alla strada.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
39.8 ° C
40.6 °
38.5 °
23 %
4kmh
0 %
Dom
37 °
Lun
39 °
Mar
40 °
Mer
39 °
Gio
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (15)carabinieri (15)incidente (13)vigili del fuoco (12)Pisa Sporting Club (12)calciomercato (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati