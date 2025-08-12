26.7 C
Firenze
mercoledì 13 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Donna travolta da un pullman muore all’ingresso del porto di Livorno, gravissimo il marito

Dramma a pochi passi dagli imbarcaderi. I due sono turisti che erano a bordo della celebre nave da crociera Queen Victoria

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Donna travolta da un pullman muore all'ingresso del porto di Livorno, gravissimo il marito
Donna travolta da un pullman muore all'ingresso del porto di Livorno, gravissimo il marito
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Un dramma si è consumato oggi pomeriggio (12 agosto) in prossimità dell’ingresso al porto di Livorno, a pochi passi dagli imbarcaderi. Qui, una coppia di turisti è stata investita durante una manovra da un pullman. La donna, una turista Usa di 82 anni, ha perso la vita sul colpo, mentre il marito, un 85enne suo connazionale, è stato trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso.

Le dinamiche restano ancora da chiarire, ma si apprende che entrambi i turisti erano a bordo della celebre nave da crociera Queen Victoria. Il mezzo coinvolto era uno degli shuttle riservati ai passeggeri della nave che li stava riportando verso la nave.

Subito dopo l’incidente, sono intervenute due ambulanze della Misericordia di Livorno: la donna, che si spostava con un deambulatore, purtroppo, è deceduta sul posto. Il marito, invece, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale cittadino.

Le autorità hanno delimitato l’area per permettere i rilievi necessari, al fine di ricostruire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità, in particolare quelle dell’autista del pullmano, di proprietà di una società di calci, autore della manovra.

La zona portuale dove si è verificato il tragico incidente, particolarmente affollata in alta stagione, è stata temporaneamente isolata per agevolare l’intervento dei soccorritori e per la gestione dela viabilità.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
26.7 ° C
28.6 °
24.3 °
64 %
1.5kmh
68 %
Mer
33 °
Gio
39 °
Ven
38 °
Sab
39 °
Dom
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (19)carabinieri (13)incidente (12)Pisa Sporting Club (11)vigili del fuoco (10)calciomercato (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati