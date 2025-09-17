18.7 C
Dramma a San Vincenzo: muore a 66 anni per annegamento

La vittima è un turista tedesco: il medico intervenuto sul posto ha constatato il decesso. Un altro bagnante è stato trovato in ipotermia

Cronaca
REDAZIONE
abilimento balneare riva degli etruschi a san Vincenzo chiamati per acr da annegamento. Medico a bordo della croce rossa di venturina constata il decesso di uomo tedesco di 66 anni. Ipotermia ma non gravi condizioni per altra persona recuperata dal mare (foto FB)
SAN VINCENZO – Muore a 66 anni per annegamento, dramma a San Vincenzo. 

Inutili i soccorsi inviati allo stabilimento balneare di Riva degli Etruschi a San Vincenzo chiamati per un arresto cardiaco determinato proprio dall’episodio in mare.

Il medico a bordo della Croce Rossa di Venturina, arrivato sul posto, ha constatat il decesso dell’uomo, un tedesco di 66 anni.

A un’altra persona, recuperata in mare, è stata riscontrata una forte ipotermia, ma non versa in gravi condizioni.

