Dramma a San Vincenzo: muore a 66 anni per annegamento

SAN VINCENZO – Muore a 66 anni per annegamento, dramma a San Vincenzo.
Inutili i soccorsi inviati allo stabilimento balneare di Riva degli Etruschi a San Vincenzo chiamati per un arresto cardiaco determinato proprio dall’episodio in mare.
Il medico a bordo della Croce Rossa di Venturina, arrivato sul posto, ha constatat il decesso dell’uomo, un tedesco di 66 anni.
A un’altra persona, recuperata in mare, è stata riscontrata una forte ipotermia, ma non versa in gravi condizioni.