LIVORNO – Esplosione a Calenzano, sciopero raffineria Eni di Livorno

Esplosione a Calenzano, centinaia di persone martedì 10 dicembre mattina davanti ai cancelli della raffineria Eni di Livorno dopo la tragica esplosione di lunedì 9 dicembre in area Eni a Calenzano, provincia di Firenze. Tragedia sul lavoro che conta quattro vittime accertate.

Le ricerche hanno portato martedì 10 dicembre mattina “al rinvenimento di altre due vittime” oltre alle altre due “emerse nell’immediatezza dei fatti”. Lo rende noto il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, che dirige le indagini. La Procura “sta proseguendo le attività di sopralluogo per verificare la presenza di una ulteriore persona che risulta ad oggi dispersa”. Il procuratore Tescaroli ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo e si procede anche per i reati di lesioni colpose aggravate dalla violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro e per disastro colposo.

Sciopero di due ore con assemblea e presidio davanti alla raffineria Eni di Livorno proclamato, da Fim Fiom Uilm di Livorno e il coordinamento Rsu delle ditte dell’indotto Eni martedì 10 dicembre.

A cui seguirà lo sciopero proclamato con manifestazione a Calenzano mercoledì 11 dicembre, giornata del lutto regionale proclamato da Regione Toscana, dalle delle segreterie Regionali CGIL CISL Uil.

Almeno 500 lavoratori martedì 10 dicembre mattina si sono riuniti in assemblea davanti ai cancelli della raffineria Eni.

“Lo sgomento – dicono i sindacati – è per quei lavoratori e per le loro famiglie, questa è una guerra silenziosa che sembra non finire mai e suscita interesse sempre solo dopo tragedie come questa. La rabbia perché non si può morire lavorando”.