Bioraffineria Eni a Livorno, posata la prima pietra

“Vorrei esprimere tutto il mio orgoglio per questa giornata – ha detto Zaffarana – in cui mi piace sottolineare alcuni aspetti. E cioè che Livorno, città in cui è nata l’industria energetica italiana, continua a essere protagonista anche per il futuro cavalcando la transizione energetica che è in atto”. Per Zaffarana “questo lo fa appunto attraverso la prossima bioraffineria in ordine alla quale mi preme sottolineare tre aspetti: utilizzerà tecnologia di proprietà Eni, che significa grande capacità di innovazione e ricerca, lo fa con un grande attenzione al sociale tant’è che verranno salvaguardati tutti i livelli occupazionali diretti e indiretti che sono attualmente presenti a Livorno, e in terzo luogo sempre la città di Livorno diventa protagonista con riguardo al ‘piano Mattei’, perché la materia prima che sarà utilizzata in buona parte arriva dai nostri agri-hub in Africa”.