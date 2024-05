Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Humanity 1 a Livorno: cento migranti a bordo. Ci sono bambini Humanity 1 a Livorno, a bordo ci sono cento migranti salvati in due operazioni di soccorso al largo delle coste libiche. La metà delle persone recuperate da Humanity 1, nave ong di Sos Humanity , sarebbe minorenne. Ci sono bambini.

Il porto di Livorno si trova a circa 1.170 chilometri dalle zone di soccorso. Il comandante di Sos Humanity chiede un porto sicuro più vicino.

Un ritorno per Humanity 1 in Toscana a una settimana dallo sbarco nel porto di Marina di Carrara.

sindaco Luca Salvetti, è il dodicesimo sbarco. Più di mille migranti con i primi undici sbarchi, come ha Per Livorno,è il dodicesimo sbarco. Più di mille migranti con i primi undici sbarchi, come ha sottolineato lo stesso Salvetti un paio di settimane fa sul palco in piazza Cavallotti con Elly Schlein.

Il primo sbarco a Livorno alla vigilia di Natale 2022

Sos Humanity via social: “L’equipaggio di Humanity 1 ha salvato un totale di 100 persone, tra cui donne incinte e bambini di meno di un anno, da due barche sovraffollate in pericolo in mare nel Mediterraneo

Il primo salvataggio è stato un gommone con 82 persone a bordo, segnalato da Alarm Phone, e il secondo una barca di plastica con 18 persone. I motori delle due imbarcazioni non funzionavano e i rifugiati non avevano attrezzature di soccorso. Entrambi i salvataggi sono avvenuti in acque internazionali.