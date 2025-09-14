21.5 C
Firenze
domenica 14 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Incendia rifiuti in un’area privata e finisce nei guai dopo le indagini dei forestali

Vigili del fuoco e carabinieri erano intervenuti sul rogo nella frazione di Gagno a Piombino: individuato il responsabile

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Giro di vite contro gli illeciti nei boschi: sei multe dai carabinieri forestali
(foto Carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Brucia illecitamente rifiuti, denunciato dai forestali. 

I carabinieri del Nipaaf di Livorno hanno contestato il reato ambientale di abbandono di rifiuti non pericolosi e combustione illecita di rifiuti ad un 50enne. 

I militari sono infatti intervenuti, unitamente ai vigili del fuoco e ai colleghi del Norm della compagnia di Piombino, sul luogo di un incendio segnalato in locanlità Gagno del comune di Piombino, nelle pertinenze di un’abitazione privata.

Qui i militari hanno appurato che era stato appiccato il fuoco ad un cumulo di rifiuti di varia natura (vetro, carta, plastica, ferro e metalli vari, materiale tessile e materiale edile da demolizione), in violazione della normativa ambientale che sanziona chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata (illecito previsto dall’articolo 256 bis del decreto legislativo 152 del 2006, il Testo Unico dell’Ambiente), risalendo dopo alcuni accertamenti al presunto autore dell’abbruciamento.

I militari hanno denunciato l’uomo e sequestrato il materiale parzialmente combusto.

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
21.5 ° C
22.3 °
19 °
80 %
1kmh
75 %
Dom
24 °
Lun
28 °
Mar
26 °
Mer
28 °
Gio
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)Serie C (10)Almanacco (10)vigili del fuoco (10)incendio (9)denuncia (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati