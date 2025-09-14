Incendia rifiuti in un’area privata e finisce nei guai dopo le indagini dei forestali

Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Brucia illecitamente rifiuti, denunciato dai forestali.

I carabinieri del Nipaaf di Livorno hanno contestato il reato ambientale di abbandono di rifiuti non pericolosi e combustione illecita di rifiuti ad un 50enne.

I militari sono infatti intervenuti, unitamente ai vigili del fuoco e ai colleghi del Norm della compagnia di Piombino, sul luogo di un incendio segnalato in locanlità Gagno del comune di Piombino, nelle pertinenze di un’abitazione privata.

Qui i militari hanno appurato che era stato appiccato il fuoco ad un cumulo di rifiuti di varia natura (vetro, carta, plastica, ferro e metalli vari, materiale tessile e materiale edile da demolizione), in violazione della normativa ambientale che sanziona chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata (illecito previsto dall’articolo 256 bis del decreto legislativo 152 del 2006, il Testo Unico dell’Ambiente), risalendo dopo alcuni accertamenti al presunto autore dell’abbruciamento.

I militari hanno denunciato l’uomo e sequestrato il materiale parzialmente combusto.