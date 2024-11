Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Life Support a Livorno: sbarcano 72 persone. Rimangono in Toscana

Life Support a Livorno, sono sbarcate lunedì 4 novembre mattina 72 persone al porto di Livorno. Rimangono tutte in Toscana, assegnate nei centri di accoglienza. I minori rimangono a Livorno.

I naufraghi, fra cui 14 donne e 11 minori di cui quattro accompagnati, e 47 uomini adulti, erano partiti dalla Libia

Le 72 persone salvate nei due diversi interventi di soccorso, realizzati il primo al mattino e il secondo nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre dalla nave ong di Emergency in due operazioni di soccorso, come illustrato dalla stessa Emergency. Proveniente da Pakistan, Bangladesh, Siria, Egitto. I naufraghi viaggiavano su due barche in vetroresina sovraffollate, una delle quali alla deriva che imbarcava acqua ed era inclinata su un lato.

Life Support è arrivata verso le sette, attraccando alla banchina 56 del porto di Livorno, scortata da una motovedetta della capitaneria. I 72 migranti a bordo salvati nei giorni scorsi su due barconi alla deriva al largo della Libia.

Una volta sbarcati, rifocillati e visitati dai medici del 118, al termine delle operazioni di primo soccorso e identificazione, i migranti verranno assegnati proporzionalmente nei vari centri di accoglienza in Toscana, mentre i minori rimarranno in provincia di Livorno.

“Dopo più di tre giorni di navigazione siamo arrivati a Livorno per lo sbarco delle persone soccorse, operazione che si è svolta regolarmente e in collaborazione con le autorità locali – afferma Domenico Pugliese, comandante della Life Support – Sconcerta sapere che proprio in questi stessi giorni il governo abbia deciso di proseguire sulla strada del protocollo di intesa con l’Albania e dell’esternalizzazione delle frontiere, senza neanche attendere il pronunciamento della Corte di giustizia europea. Ai 72 naufraghi che oggi finalmente sono potuti scendere a terra auguriamo tutto il meglio, mentre noi ci prepareremo per la prossima missione”.