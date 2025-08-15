Malore al suo stabilimento balneare, muore il ristoratore Guido Ielpi

Getting your Trinity Audio player ready...

SAN VINCENZO – Si è spento drammaticamente ieri pomeriggio (14 agosto), colto da un infarto mentre stava giocando a carte in spiaggia, Guido Ielpi, conosciuto ristoratore del comune della costa livornese. Aveva 70 anni, viveva a Barberino del Mugello, dove esercitava la professione di dentista, ma era originario proprio di San Vincenzo, dove era tornato per qualche giorno di vacanza in vista del Ferragosto.

Il malore lo ha colto improvvisamente mentre si trovava in compagnia di amici e conoscenti davanti alla Lanterna, il suo stabilimento balneare situato nella zona sud del paese. Immediata la chiamata al 112: sul posto sono giunti la Croce Rossa Val di Cornia con medico a bordo e in un secondo momento l’elisoccorso Pegaso dal vicino Castagneto Carducci. Nonostante l’uso del defibrillatore e ogni manovra di rianimazione, la reazione è stata inutile: il suo cuore aveva già cessato di battere.

Impegnato in vari ambiti, Ielpi era anche presidente della squadra locale di beach tennis, Le Pantere di San Vincenzo. Un imprenditore attivo e stimato, un professionista e soprattutto una persona solare e generosa, molto radicata nella comunità.

La temperatura non era eccessiva, ma l’elevato tasso di umidità e il clima opprimente potrebbero aver aggravato la condizione fisica dell’uomo e facilitato l’insorgenza del malore.