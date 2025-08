Ombrelloni e sdraio lasciati sulla spiaggia libera per occupare i posti: blitz per rimuoverli e sequestrarli

SAN VINCENZO – Anche nella stagione estiva 2025 proseguono in maniera coordinata le attività di controllo sul demanio marittimo e lungo il litorale del Comune di San Vincenzo, all’insegna della collaborazione istituzionale tra la Guardia Costiera e la polizia locale.

Nel corso delle attività di pattugliamento sono stati effettuati anche approfondimenti mirati ad accertare e contrastare eventuali fenomeni di occupazione abusiva, nonché a verificare il corretto utilizzo delle spiagge – con particolare attenzione alle porzioni di arenile destinate alla pubblica fruizione – il rispetto delle ordinanze che regolano le attività turistiche e, ovviamente, la sicurezza dei bagnanti e degli utenti del mare in generale.

In tale contesto, oltre alla consueta attività di informazione e prevenzione, i militari ed il personale della polizia municipale hanno liberato e restituito alla pubblica fruizione complessivamente circa 300 metri quadri di spiaggia libera, operando dalle prime luci dell’alba nella zona centrale di San Vincenzo. Gli agenti hanno rinvenuto l’arenile occupato da ombrelloni, lettini, sdraio ed altre attrezzature legate all’ordinario utilizzo turistico – ricreativo dell’arenile, lasciate indebitamente sul litorale in pieno contrasto con le previsioni dell’ordinanza balneare annualmente emanata dal Comune. L’irregolare occupazione ha comportato il conseguente sequestro del materiale in questione e la successiva segnalazione alla competente procura di Livorno.

L’impegno degli uomini e delle donne della Guardia Costiera, in collaborazione con il personale della Polizia Municipale, proseguirà in maniera costante a tutela del corretto uso del demanio marittimo, della sicura navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.