Polizia Municipale di Rosignano: Annalisa Maritan nuova comandante

ROSIGNANO MARITTIMO – Annalisa Maritan è la nuova comandante della Polizia Municipale di Rosignano Marittimo, provincia di Livorno. Maritan, livornese, ex comandante della Polizia Municipale di Livorno, è stata presentata venerdì 7 marzo dal sindaco Claudio Marabotti nell’auditorium di piazza del Mercato a Rosignano Solvay.

Annalisa Maritan prende il posto di Dalida Cosimi con selezione pubblica

Annalisa Maritan: “Sono molto contenta dell’incarico. Credo nello spirito di Corpo e sono sicura che riusciremo tutti insieme a fare un buon lavoro a servizio della cittadinanza. Credo anche nella polizia di prossimità perché il nostro grande valore aggiunto è proprio quello di essere capillari sul territorio e orientati ad un approccio proattivo con i cittadini”.

E ha indicato anche l’importanza dei rapporti con le scuole che vanno a formare i futuri cittadini.

Livornese, con maturità classica al liceo Niccolini-Guerrazzi e laurea in giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, Maritan è stata dal 2019 fino al luglio 2024 comandante della Polizia Municipale di Livorno. In precedenza, oltre ad aver diretto i vigili urbani di Vicopisano e Cascina, è stata anche comandante e responsabile della protezione civile del Circondario Empolese Valdera. Fra le sue esperienze, dopo aver cominciato come agente della municipale livornese il 1 luglio 2000, anche un passaggio presso il Comune di Borgo San Lorenzo.