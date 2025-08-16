Viola ripetutamente l’obbligo di firma dopo una rapina: va in carcere

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Viola ripetutamente la misura cautelare dell’obbligo di firma e finisce in carcere.

I carabinieri del comando provinciale di Livorno, in linea con le direttive condivise in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Livorno, nell’ambito dei servizi che svolgono in ottica di prevenzione e repressione dei reati in genere, conducono costante e puntuale azione di controllo e verifica anche del rispetto dei provvedimenti di natura cautelare.

È in tale ambito, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla procura di Livorno, i carabinieri di Livorno-Centro hanno arrestato un 18enne di origini nord africane, già noto per reati contro la persona, a seguito di un aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di firma con quella della custodia in carcere.

Il giovane, all’inizio dello scorso mese, era stato arrestato per il reato di rapina commesso nei confronti di una donna ed era stato sottoposto all’obbligo di firma al comando stazione di Livorno-Centro. I carabinieri pertanto, in esecuzione del provvedimento scaturito dalle puntuali segnalazioni comunicate alla procura di Livorno ogni volta che lo hanno sorpreso a non ottemperare alla misura cautelare, lo hanno rintracciato e tratto in arresto quindi ristretto, terminate le procedure di rito, al carcere Le Sughere di Livorno.