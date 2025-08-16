31.8 C
Firenze
sabato 16 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Viola ripetutamente l’obbligo di firma dopo una rapina: va in carcere

I carabinieri hanno eseguito un provvedimento emesso dalla procura di Livorno dopo le puntuali segnalazioni dei militari

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Viola ripetutamente la misura cautelare dell’obbligo di firma e finisce in carcere. 

I carabinieri del comando provinciale di Livorno, in linea con le direttive condivise in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Livorno, nell’ambito dei servizi che svolgono in ottica di prevenzione e repressione dei reati in genere, conducono costante e puntuale azione di controllo e verifica anche del rispetto dei provvedimenti di natura cautelare.

È in tale ambito, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla procura di Livorno, i carabinieri di Livorno-Centro hanno arrestato un 18enne di origini nord africane, già noto per reati contro la persona, a seguito di un aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di firma con quella della custodia in carcere.

Il giovane, all’inizio dello scorso mese, era stato arrestato per il reato di rapina commesso nei confronti di una donna ed era stato sottoposto all’obbligo di firma al comando stazione di Livorno-Centro. I carabinieri pertanto, in esecuzione del provvedimento scaturito dalle puntuali segnalazioni comunicate alla procura di Livorno ogni volta che lo hanno sorpreso a non ottemperare alla misura cautelare, lo hanno rintracciato e tratto in arresto quindi ristretto, terminate le procedure di rito, al carcere Le Sughere di Livorno.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
31.8 ° C
32.9 °
31.5 °
43 %
0.5kmh
3 %
Sab
35 °
Dom
37 °
Lun
37 °
Mar
35 °
Mer
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (18)vigili del fuoco (15)incidente (14)carabinieri (12)Pisa Sporting Club (11)incendio (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati