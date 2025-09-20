16.8 C
Firenze
sabato 20 Settembre 2025
Allo stadio in anteprima il podcast degli studenti del liceo sull’alluvione di Livorno

'Lìntorno, due passi tra Livorno e le sue storie' è scritto da Dario Serpan e prodotto grazie al progetto Laboratorio di Podcast

LIVORNO – Il 10 settembre 2017 Livorno si è alzata come una città ferita.

Nove persone, uomini, donne e un bambino, hanno perso la vita a causa dell’alluvione. Numerosi i feriti e incalcolabili i danni, la cicatrice che ha lasciato l’alluvione è rimasta scolpita sia nel territorio sia nell’animo delle persone, nella coscienza collettiva. Un segno indelebile.
È rimasta nella memoria di tutti, però, anche la reazione di Livorno: la città che duramente colpita si rialza, reagisce fin dalle prime ore del mattino. Volontari di ogni età, dagli anziani ai bimbi motosi pronti ad aiutare il prossimo.

Hanno raccontato questo evento i ragazzi del Liceo Cecioni nel primo episodio del podcast Lìntorno, due passi tra Livorno e le sue storie, scritto da Dario Serpan e prodotto grazie al progetto Laboratorio di Podcast. Tra gli intervistati del primo episodio il sindaco Luca Salvetti e lo storico capitano del Livorno, Andrea Luci.

Oggi (20 settembre) alle 14,40, prima della partita, verrà riprodotto allo stadio un estratto di circa 2 minuti del podcast, durante il quale i ragazzi del progetto e gli autori del podcast saranno in campo.

Il podcast è ascoltabile dalle piattaforme presenti a questo link.

