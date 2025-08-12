‘Anime Liquide’ di Riccardo Mazzei per i bimbi di Gaza alla spiaggia dell’Anime

Getting your Trinity Audio player ready...

MARCIANA MARINA – Nell’orrore che continua nella Striscia di Gaza, quello che l’artista marinese-newyorkese Riccardo Mazzei manderà il 16 agosto dalla piccola e bellissima spiaggia dell’Anime (o Crocetta) a Marciana Marina è un messaggio semplice per ricordare le vittime più innocenti: “Immagina i bambini che giocano sulla spiaggia di Gaza City. Una moltitudine festosa che si rincorre tra le onde e le grida di gioia che ammutoliscono il mare. Adesso immagina quel luogo che non esiste più e quei bambini che sono stati sterminati. Soltanto il mare è rimasto come prima, tutto il resto è stato distrutto. Le anime di quei bambini si sono rifugiate in mare e trasportate dalla corrente come delle meduse sono arrivate, attraversando il Mediterraneo, su una piccola spiaggia di quest’isola in pace”.

Per ricordare i bimbi di Gaza che sono stati polverizzati dalle bombe, uccisi mentre erano in fila per un pugno di farina o una bottiglia d’acqua, massacrati dentro le loro scuole, scomparsi e mutilati dentro ospedali diventati macerie, Riccardo ha scelto una spiaggia dal nome evocativo, l’Anime, che viene chiamata anche la Crocetta, una piccola croce che ricorda che qui bimbi sono anche cristiani e che sono portatori di croce senza colpa, agnelli sacrificali di un Eid al-Adha senza festa alcuna.

L’Anime, con i loro scogli neri e bianchi e la vegetazione verde che scende fino a toccarli, sono come una bandiera palestinese che tocca il mare, manca il rosso, manca il sangue dei bimbi di Gaza che Riccardo Mazzei evocherà in modo sorprendente, come lui sa fare.

Per questo Riccardo, insieme a Legambiente Arcipelago Toscano, invita tutte e tutti a questo omaggio all’innocenza distrutta dalla guerra, sabato 16 agosto alle 17.

Il ritrovo per chi vuole raggiungere L’Anime a Piedi è alle 17 alla palma di Piazza della Vittoria, da dove, faremo una breve camminata per la via del Cotone fino all’Omo e poi lungo la strada provinciale e il sentiero che scende all’Anime tra la macchia mediterranea e la scogliera.

Info e prenotazioni: legambientearcipelago@gmail.com – 339.8801478