Archivio storico di Livorno chiuso ad agosto: sospese le consultazioni per manutenzione

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Durante tutto il mese di agosto, l’Archivio Storico del Comune di Livorno resterà chiuso al pubblico. La sospensione dell’attività interesserà il periodo compreso da venerdì 1° agosto a venerdì 29 agosto, e riguarderà la sede situata in via del Toro.

Questa chiusura estiva, come spesso avviene per strutture culturali e archivistiche, è finalizzata a lavori interni di riorganizzazione e manutenzione, indispensabili per garantire l’efficienza e la tutela del patrimonio documentale.

Gli utenti abituali – tra cui studiosi, ricercatori e cittadini interessati alla storia locale – dovranno quindi tenere conto di questa interruzione temporanea dell’accesso.

Le attività dell’Archivio riprenderanno regolarmente lunedì 1° settembre, secondo i consueti orari. Si ricorda che, anche nel resto dell’anno, le consultazioni sono possibili solo su appuntamento, tutte le mattine dal lunedì al venerdì. Inoltre, per offrire maggiore flessibilità, il martedì e il giovedì è prevista anche l’apertura pomeridiana.

Per informazioni o per prenotare una visita a partire da settembre, è possibile contattare i numeri 0586 820200 – 820062 – 820532, oppure scrivere all’indirizzo email: archivio@comune.livorno.it. Un’occasione preziosa per scoprire e valorizzare la memoria storica della città attraverso i documenti conservati.