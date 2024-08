Da Vicarello alle prefinali di Miss Italia: Soele Coltelli vince la fascia Cinema Toscana

Getting your Trinity Audio player ready...

BIBBONA – In una piazza delle Orchidee gremitissima c’è il trionfo di Soele Coltelli. Dopo tanti piazzamenti in queste serate in cui si assegnano le fasce satelliti, la ragazza di Vicarello, frazione di Collesalvetti in provincia di Livorno, ha lasciato il segno conquistando la prestigiosa fascia di Miss Cinema Toscana.