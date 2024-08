LIVORNO – Effetto Venezia: a Livorno Enzo Avitabile e Toquinho.

Dopo l’inaugurazione del sindaco Luca Salvetti e della direttrice artistica Grazia Di Michele culminata con il concerto di Noa, giovedì 1 agosto seconda serata di ‘Effetto Venezia 2024’.

Oltre 160 eventi tutti con ingresso libero. Tutto il programma di giovedì 1 agosto.

E con ingresso libero sono anche i concerti di Enzo Avitabile alle 22 in piazza del Luogo Pio. Di Toquinho alle 22 in Fortezza Nuova.

Di Patrizio e Stefano Fariselli alle 22 in Fortezza Vecchia.

Giovedì 1 agosto in piazza del luogo Pio serata dedicata alla celebrazione delle voci femminili nella musica con l’evento “Talk: Musica d’Autrice”. Incontro con la partecipazione di tre artiste che hanno dato un contributo significativo all’industria musicale con i loro suoni unici e storie coinvolgenti.

Roberta Giallo, artista poliedrica originaria di Senigallia, è rinomata per le sue molteplici competenze come cantautrice, scrittrice, attrice, artista visiva, interprete teatrale e produttrice.

Papiro offre un’esperienza live acustica intima che mette immediatamente in connessione il pubblico con il suo racconto musicale.

Francesca De Fazi, soprannominata la “Roman Blues Woman“, ha consolidato il suo posto come pioniera del blues femminile in Italia.

Alle ore 22 in piazza Luogo Pio il concerto di Enzo Avitabile.

È considerato l’artista italiano simbolo della contaminazione tra generi e maestro assoluto del groove. Ha duettato con star come James Brown e Tina Turner, Bob Geldof e Randy Crawford, Afrika Bambaataa e David Crosby. Ha girato il mondo, condiviso il palco e registrato brani con i nomi di punta della world music: Mori Kante, Goran Bregovic, Cesaria Evora, Trilok Gurtu, Khaled, Manu Dibango, Richie Havens, Noa, Eliades Ochoa solo per citarne alcuni. Tra le sue collaborazioni più recenti quella con il bassista statunitense Marcus Miller, storico collaboratore di Miles Davis.

Enzo Avitabile – voce e sax tenore

Band: Gianluigi Di Fenza, chitarra – Mario Rapa, batteria – Diego Carboni, tastiere – Paolo

Palmieri, basso – Antonio BOCCHINO, sax contralto – Carmine Pascarella, tromba

Bottari: Carmine Romano, capopattuglia – Massimo Piccirillo, tino – Francesco Stellato, tino – Luigi Natale, tino – Carmine Piccirillo, falce – Raffaele Iodice, botte – Gianni Battista Vendemia, botte.

Alle ore 21.30 in Fortezza Nuova Pamela D’Amico, cantautrice italo-brasiliana, conduttrice e percussionista. Da novembre 2022 autrice e conduttrice della trasmissione di successo “Pamela viaggia in Latin” su Rai Isoradio.

Alle ore 22 sale sul palco di Fortezza Nuova Toquinho.

Questo progetto artistico è un omaggio alla musica brasiliana e un tributo a tutti quei grandi amici con cui Toquinho ha condiviso tanta musica e tanta poesia.

La “saudade” di Tom Jobim e del suo grande amico e collaboratore Vinicius de Moraes, di Baden Powell, Carlos Lyra, Chico Buarque, Menescal e tanti altri, si trasforma sul palco in uno spettacolo di grande fascino.

Il concerto entra direttamente in quell’anima poetica della Bossa Nova e nella magia inconfondibile degli “Afro Sambas”, ripercorrendo tutti i brani che hanno fatto innamorare il pubblico in tutto il mondo.

Toquinho, oppure «Toco», come amava chiamarlo Vinicius De Moraes, con la sua voce calda e quel tocco delicato sulla chitarra, insieme alla splendida voce della brasiliana Camilla Faustino, è l’espressione più pura e veritiera della forza e della storia musicale del Brasile.

E nei giorni di Effetto Venezia ingresso gratuito per la mostra “Da Picasso a Warhol” rappresenta un viaggio affascinante attraverso l’evoluzione dell’arte moderna e contemporanea, esplorando il dialogo tra le arti visive e la musica attraverso le iconiche copertine dei dischi in vinile. Allestita per la Città di Livorno, questa esposizione unica nel suo genere vanta opere di alcuni tra i più celebri artisti del XX e XXI secolo, da Matisse a Basquiat, da Dubuffet a Beuys, includendo giganti dell’arte come Picasso, Mirò, Warhol, Jeff Koons, Damien Hirst, e molti altri.

La mostra, curata da Vincenzo Sanfo, è patrocinata dal Club Tenco e beneficia della collaborazione di un comitato di esperti, tra cui Alessandra Mammi, Red Ronnie e Sergio Secondiano Sacchi. ntrare nelle case di milioni di persone.

Palco Piazzetta Pescatori alle 21.30



Cominciai a sognare anch’io è uno speciale concerto dedicato alla musica di Fabrizio De André, in occasione del 25° anniversario della sua scomparsa. Lo spettacolo si snoda tra i grandi successi e i brani più nascosti del repertorio del cantautore genovese, impreziositi da arrangiamenti originali che ne esaltano la ricchezza ritmica e melodica. Le canzoni in scaletta, cantate in italiano, sardo e genovese, si alternano a curiosità e aneddoti che ne racconteranno la storia e la nascita. Sul palco 6 musicisti della giovane scena musicale fiorentina: Francesco Rainero alla voce e chitarra acustica, Bianca De Astis ai cori, Alessio Falcone alle tastiere, Marco Gandossi alla chitarra elettrica e acustica, Luca Giachi al basso e Michele Andriola alla batteria e percussioni.

Il tour acustico di Patrizio & Stefano Fariselli in Fortezza Vecchia si colloca all’interno degli eventi di celebrazione del 50° ARBEIT MACHT FREI, che lo ha visto, fin dagli esordi, costruire la complessa macchina degli AREA ed esserne il compositore di tutte musiche.

Gli Area, International Popular Group, fondati da Demetrio Stratos, Giulio Capiozzo, Eddy Busnello, Patrizio Fariselli, Paolo Tofani e Patrick Djivas, crearono e suonarono questi brani complessi e suggestivi dal 1972 fino all’inizio del 1974. Successivamente, con l’uscita di Busnello e Djivas dal gruppo e l’ingresso di Ares Tavolazzi, si dedicarono al nuovo materiale di ‘Caution Radiation Area’ abbandonando il precedente repertorio e in parte il “sound” dei primordi.