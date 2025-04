Vivicittà 2025: torna la corsa per la pace e i diritti

Getting your Trinity Audio player ready...

Domenica 6 aprile torna a Livorno Vivicittà, la corsa podistica più inclusiva e diffusa d’Italia, con lo slogan “Immagina le persone vivere in pace”. Dal 1984 a oggi, l’evento ha coinvolto oltre un milione di partecipanti in più di 1.200 gare, unendo atleti professionisti, appassionati e famiglie in una grande festa di sport e impegno sociale.

L’evento è stato presentato questa mattina nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale alla presenza del sindaco di Livorno Luca Salvetti, del presidente nazionale UISP Fabrizio Bernabei, della responsabile Grandi Eventi Nazionali UISP Ilaria Stefanini e del coordinatore del settore Podismo Paolo Falleni.

Sport e valori sociali: il cuore di Vivicittà

Vivicittà non è solo una competizione sportiva, ma un simbolo di inclusione e solidarietà. In questa 41ª edizione, oltre venti città italiane ospiteranno la corsa anche all’interno delle carceri e istituti penitenziari, promuovendo l’integrazione tra detenuti, atleti esterni e studenti delle scuole superiori.

Il tema di quest’anno, “Immagina le persone vivere in pace”, trova espressione anche nel logo ufficiale: un filo colorato attraversa il globo, con due mani che lo sorreggono, a simboleggiare il legame tra sport, pace e diritti umani.

A Livorno, l’evento è organizzato dal Comitato UISP Terre Etrusco-Labroniche, con il patrocinio del Comune di Livorno e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, e la collaborazione con ASD Atletica Amaranto e partner come Conad, +Watt, Decathlon e Pratiche Auto Sat.

Il programma e il percorso

Il ritrovo per i partecipanti è fissato alle 7:30 al Campo Scuola di via dei Pensieri, con partenza alle 9:30. Tre le modalità di partecipazione:

Gara competitiva di 10 km (5ª tappa del Criterium Podistico Toscano 2025 e 3ª tappa del Giro Podistico delle Valli Etrusche)

Passeggiata ludico-motoria di 5 km

Nordic Walking non competitivo di 5 km

Il percorso attraverserà il centro città, passando dal quartiere Venezia e dalla Fortezza Vecchia, fino al lungomare di Livorno e ritorno al Campo Scuola. La sicurezza sarà garantita dal presidio di personale qualificato e volontari, in collaborazione con la Polizia Municipale.

Novità 2025: corsa con il cane e Virtual Run

Quest’anno Vivicittà si apre anche agli amici a quattro zampe con la “Ludico Motoria con il tuo cane”. Inoltre, dal 11 al 13 aprile si potrà partecipare alla “Virtual Run For Dogs 2025”, una corsa virtuale con il proprio cane, aperta a tutti.

Iscrizioni e premi

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 4 aprile sul sito www.endu.net, al costo di 10 euro per la gara competitiva e la non competitiva. Il giorno dell’evento sarà possibile iscriversi in loco con una quota maggiorata di 15 euro per la competitiva, mentre la non competitiva resterà a 10 euro.

Saranno premiati i primi tre classificati uomini e donne assoluti, oltre alle diverse categorie di età. Riconoscimenti anche per le cinque società più numerose e per i due partecipanti più giovani. Tutti i concorrenti riceveranno un pacco gara.

Un evento per tutti, tra sport e solidarietà

Vivicittà continua a essere un appuntamento imperdibile per gli amanti della corsa e per chi vuole contribuire a diffondere un messaggio di pace e solidarietà. Professionisti, runner occasionali e famiglie sono invitati a partecipare per promuovere uno stile di vita sano e i valori di inclusione e rispetto reciproco.