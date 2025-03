Verso il 25 aprile in Toscana: cosa fare?

Getting your Trinity Audio player ready...

Dal mare alla montagna, dai parchi alle isole… in Toscana non manca niente, ottimi paesaggi e buon cibo.

Che vogliate andare al mare, fare del trekking o andare a cavallo, ecco qualche idea per ogni tipo di esperienza.

In bicicletta

A cavallo

Su di un isola

Braciate

Percorsi trekking

Terme

25 aprile in bicicletta: scopri due percorsi imperdibili

Percorso della bonifica

Il Sentiero della Bonifica è una pista ciclabile in terra battuta che segue l’antica strada di manutenzione del canale Maestro della Chiana. Con i suoi 60 km, il percorso si estende tra le province di Siena e Arezzo, con Chiusi e Arezzo come punti di partenza e arrivo.

Interamente pianeggiante, questa traccia fa parte della EV7 (Ciclovia del Sole) ed è facilmente percorribile grazie alla buona segnalazione. È ideale per tutti, a patto di utilizzare una bicicletta adeguata, come mountain bike, gravel o una bici turistica con pneumatici larghi.

Maggiori info qui.

Percorso della Val Merse

L’itinerario ciclistico nella Val di Merse è indicato sia per ciclisti con un buon livello di preparazione che per quelli meno esperti. Partendo dalla Montagnola Senese, il percorso si estende verso le zone meridionali delle valli dell’Elsa e del Cecina, scendendo verso sud fino a raggiungere la valle dell’Ombrone, che si avvicina alla Maremma grossetana e alle Crete Senesi.

Il percorso si sviluppa esclusivamente su strade secondarie poco trafficate. Si percorrono diverse strade sterrate, quindi è consigliato l’uso di una bicicletta da viaggio con pneumatici larghi e, preferibilmente, freni a disco.

Imperdibile, se decidiamo di intraprendere questo percorso, una visita all’abbazia di san Galgano.

Maggiori info qui.

E per chi non fosse amante della bicicletta…

Trascorri il 25 aprile a cavallo

Con le sue riserve, spiagge e campagne, la toscana è famosa anche per le innumerevoli possibilità di fare escursioni a cavallo.

Qui una lista dei luoghi più famosi dove fare un esperienza a cavallo in toscana:

Calci, Pisa;

Alberese, Grosseto;

Marina di Castagneto Carducci, Livorno;

Calenzano, Firenze;

Suvereto, Livorno.

25 aprile in una delle bellissime isole del Mar Tirreno

Capraia

Famosa per la sua natura incontaminata, le acque cristalline, e la bellezza dei suoi paesaggi, la Capraia è un ottima meta per una gita fuori porta durante una bella giornata primaverile.

Il piccolo borgo omonimo è il centro abitato principale, e può essere il luogo ideale per la vostra pausa pranzo dopo una bella escursione marina o una gita di trekking: infatti l’isola è prevalentemente montuosa e offre quindi numerosi sentieri per gli amanti del trekking.

Info traghetti qui.

Elba

L’Isola d’Elba è la più grande isola dell’arcipelago toscano, situata nel Mar Tirreno, famosa per le sue bellezze naturali, le acque cristalline e la storia. L’Elba offre paesaggi variegati, con montagne, colline e coste frastagliate. È una meta popolare per escursioni, nuoto, immersioni e ciclismo, ed è ricca di villaggi pittoreschi, come Portoferraio, il capoluogo.

Essendo molto più grande della Capraia, qua è consigliata una gita di almeno due giorni per poter godere al meglio di tutte le bellezze che quest’isola può offrire.

Dove fare una braciata con gli amici il 25 aprile?

Parco San Rossore

Il Parco è un’area protetta di 23mila ettari di terra e 9mila ettari di mare, con tre principali ambienti naturali: spiagge dunali, foreste e zone umide. Offre numerosi sentieri per escursioni a piedi e in bici, con alcune aree di pregio accessibili solo con guida.

Vi è disponibile inoltre un area picnic attrezzata con barriere frangivento utilizzabile portandosi i propri bracieri (sollevati da terra). A Pasquetta, il 25 aprile e l’1 maggio, i giorni di massima affluenza saranno consentiti i barbecue anche nel prato del rondò di Cascine Vecchie lato ovest, nella mezzaluna tra gli edifici direzionali e la strada.

Importante: non abbandonate i rifiuti.

Lago le tamerici

Situato a Coltano, il lago le tamerici è una splendida area verde che comprende (tra le tante cose) un ristorante, un camping, una fattoria didattica e un’area picnic attrezzata, usufruibile anche con i propri bracieri.

Scopri di piu a questo link.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lago_le_tamerici (@lago_le_tamerici)

Percorsi trekking per il 25 aprile

Via Francigena in Toscana

La via Francigena è un antico percorso di pellegrinaggio che collega Canterbury, in Inghilterra, a Roma, attraversando vari paesi europei. In Italia, il cammino passa per diverse regioni, offrendo un viaggio ricco di storia, cultura e paesaggi mozzafiato, ed è ancora oggi percorso da pellegrini e appassionati di trekking.

La parte più affascinante della via Francigena italiana è quella toscana, che offre ai viaggiatori la bellezza del territorio e delle sue variegate caratteristiche, tra pievi, castelli, borghi, boschi e torri. Il percorso attraversa luoghi ricchi di valore storico e culturale, come Lucca, Siena, San Miniato, San Gimignano e la Val d’Orcia.

Maggiori info qui.

Strada sei Setteponti

Un percorso storico che parte in provincia di Firenze e si estende per 60 km fino alla provincia di Arezzo.

È un percorso di origine etrusca, nato come alternativa alla sopracitata e famosissima via Franchigena. Deve il suo nome ai numerosi ponti sopra torrenti che caratterizzano il percorso (che sono molti più di 7!).

Per fare il percorso completo occorrono circa 3 giorni ma è possibile decidere di intraprenderne solo una parte e farla in giornata.

La pendenza è sostanzialmente minima il che lo rende un percorso adatto a tutti!

Maggiori info qui.

25 Aprile alle terme

Le terme sono sempre un ottima scelta per una giornata all’insegna del relax. Vediamone un paio:

Bagni san Filippo

Le sorgenti termali di Bagni San Filippo hanno plasmato un paesaggio fiabesco, con formazioni calcaree di un bianco abbagliante, piccoli rivoli d’acqua calda e vasche naturali immerse in un bosco rigoglioso.

Le prime pozze sono facilmente raggiungibili, ma per arrivare alla famosa cascata e immergersi nelle acque termali bianche, bisogna percorrere un sentiero che attraversa il verde del bosco. Lungo il cammino si giunge alla spettacolare Cascata della Balena Bianca, un massiccio di calcare che si è formato grazie ai sedimenti delle acque termali.

L’accesso all’area del Fosso Bianco è gratuito anche se solitamente molto affollato soprattutto nei giorni festivi.

Maggiori info qui

Terme antica Querciolaia

Situate a Rapolano Terme, le acque termali dell’Antica Querciolaia provengono da tre sorgenti con temperature variabili tra i 39-40 gradi e i 22-25 gradi, adatte a diverse esigenze stagionali e terapeutiche. Ricche di calcio, magnesio, sodio e potassio, sono ideali per trattare disturbi respiratori, articolari e della pelle. I visitatori possono scegliere tra un impianto al coperto o un ampio parco termale all’aperto, immerso in un giardino secolare, con piscine dotate di idromassaggio per un’esperienza rilassante e terapeutica.

Maggiori Info qui

Meteo 25 aprile

Se il meteo non fosse dei migliori non dimenticate la possibilità di passare un bel 25 aprile a tavola in uno degli innumerevoli ristoranti/agriturismi in toscana, tanti tra i quali offrono anche dei menù a prezzo fisso appositamente per queste giornate di festa.