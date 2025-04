Origini e storia della tradizione del “pesce d’aprile”

Getting your Trinity Audio player ready...

L’1 aprile di ogni anno, in molte parti del mondo, milioni di persone si cimentano in scherzi e burle, seguendo la celebre tradizione del “Pesce d’Aprile”. Ma da dove nasce questa usanza? Cosa si cela dietro il simbolo del pesce e perché proprio l’1 aprile è stato scelto come giorno per gli inganni? Ci sono varie teorie storiche e culturali che ci aiutano a tracciare un possibile percorso, due sono le più famose:

Il passaggio al calendario gregoriano

Una delle spiegazioni più accreditate per l’origine del Pesce d’Aprile risale al 1582, quando Papa Gregorio XIII introdusse il nuovo calendario gregoriano, che spostò l’inizio dell’anno dal 1° aprile al 1° gennaio. In precedenza, infatti, l’anno nuovo veniva celebrato in corrispondenza dell’equinozio di primavera, il 25 marzo, e continuava con i festeggiamenti fino all’1 aprile.

Con l’adozione del nuovo calendario, nacque l‘usanza di scambiarci pacchi vuoti, come a voler scherzosamente ricordare un evento che ormai non c’era più.

La tradizione legata alla pesca di primavera

Un’altra teoria collega il Pesce d’Aprile alle tradizioni della pesca primaverile: succedeva spesso che i pescatori tornassero a casa a mani vuote nei primi giorni di aprile, e questo gli rendeva vittime ideali di scherzi e beffe da parte dei loro compaesani.

La natura stessa inoltre in questo periodo dell’anno sembrava essere in uno stato di “scherzo”, con fiori che sbocciavano in modo imprevedibile e animali che si comportavano in modo irrequieto. Si pensa quindi che il 1° aprile potrebbe essere stato scelto come un giorno di giochi, scherzi e goliardia, in modo da celebrare la stagione della rinascita e dell’irregolarità.

Come mai si è scelto proprio il pesce?

Un altro aspetto interessante della tradizione del Pesce d’Aprile è l’utilizzo del pesce come simbolo. In molte culture, il pesce è associato all’idea di una creatura che “abbocca” facilmente, proprio come qualcuno che cade in un inganno. La scelta del pesce come emblema di chi cade nei trucchi degli altri si lega alla percezione che il pesce fosse un animale ingenuo e vulnerabile, un “fesso” appunto, destinato a essere ingannato.

Sebbene il 1° aprile sia oggi celebrato in molti paesi, è in Europa che la tradizione ha radici più profonde. In particolare, Francia, Regno Unito e Italia sono tra le nazioni in cui il Pesce d’Aprile ha preso piede con maggiore vigore.

Nel nostro paese, il Pesce d’Aprile è una tradizione consolidata, un invito a non prenderci troppo sul serio, e un omaggio alla tradizione della beffa e dell’inganno, nonchè all’arrivo della primavera.