Anna Pepe in tour: fra estate e autunno toccherà più di una citta toscana

Anna Pepe, classe 2003, è la cantante che da un paio d’anni svetta in cima ad ogni classifica.

Partita da zero, è riuscita a collezionare premi e riconoscimenti, nonché collaborazioni con artisti del calibro di Guè Pequeno.

Con successi apprezzati moltissimo dalla Gen Z, come Hello kitty e 30°C, il suo tour 2025 è già sold out quasi ovunque.

Ha inoltre recentemente annunciato un tour estivo che la porterà nei festival di moltissime città italiane.

Maggiori informazioni su date e città le trovate sul profilo IG della cantante:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @annapep3

Maggiori info sui biglietti qui!