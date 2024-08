Effetto Venezia a Livorno: Red Ronnie, Dolcenera, Tricarico, Lee, Sandrelli

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Effetto Venezia a Livorno: Red Ronnie, Dolcenera, Tricarico, Sandrelli

Effetto Venezia a Livorno, venerdì 2 agosto è la serata di Stefania Sandrelli in Fortezza Vecchia con il reading musicale Relazini pericolose liberamente tratto da Cavalleria Rusticana, in un’anteprima del Mascagni Festival.

In piazza del Luogo Pio sul palco ci sono Red Ronnie con Dolcenera, Francesco Tricarico, Matthew Lee in un talk presentato da Grazia Di Michele, direttrice artistica di Effetto Venezia 2024.

Migliaia di persone ogni sera nel celebre quartiere Venezia. Tutti gli eventi sono gratuiti, compresa durante Effetto Venezia la mostra ‘Da Picasso a Warhol. Arte a 33 giri’ al Museo della Città. Allestita all’interno della sezione d’arte contemporanea del Museo della Città in Piazza del Luogo Pio, l’esposizione vanta opere di alcuni tra i più celebri artisti del XX e XXI secolo, da Matisse a Basquiat, da Dubuffet a Beuys, includendo giganti dell’arte come Picasso, Mirò, Warhol, Jeff Koons, Damien Hirst, e molti altri.

Il sindaco Luca Salvetti dopo la serata inaugurale con Peppe Vessicchio e con i concerti di Noa e Bungaro: “La nostra festa più suggestiva e coinvolgente ha vissuto la prima serata. L’apertura con la banda cittadina, il talk con il maestro Vessicchio, il bellissimo messaggio di pace lanciato da Noa con il suo concerto in Piazza del Luogo Pio, poi Bungaro e decine e decine di altri appuntamento tutti dedicata alla musica dal mondo. Artisti di strada e la tradizionale offerta artigianale per le vie del quartiere in un mix come al solito vincente”

Tutto il programma di venerdì 2 agosto.

Dunque è la serata di Red Ronnie e di un nuovo Roxy Bar che lo vedrà protagonista. Insieme a lui sul main stage di piazza del Luogo Pio anche Dolcenera, Matthew Lee e Tricarico.

Tricarico “è un artista rimasto sempre fedele al suo ruolo cantautorale che è anche quello di pungere un sistema malato stigmatizzandone le storture; Dolcenera è una cantautrice completa, coraggiosa e fuori dagli schemi nel panorama musicale italiano; con il suo energetico rock and roll, Matthew Lee incarna al meglio il titolo della kermesse livornese ‘La musica dal mondo’ e farà saltare dalle sedie il pubblico di Piazza del Luogo Pio. I video che Red Ronnie deciderà di presentare dipenderanno dalle domande di Grazia Di Michele, ma tra questi ci saranno quelli realizzati a Vasco Rossi, Battiato e David Bowie”.

Sempre venerdì 2 agosto alle 22.00, in Fortezza Nuova si esibisce TEOFILO CHANTRE con il suo Capoverde Métissage.

Melodista ispirato, fedele alla strumentazione (chitarra, cavaquinho, violino, pianoforte) e alle forme tradizionali della morna e della coladera, canzoni struggenti o da ballare delle isole di Capo Verde, amante della musica cubana e brasiliana, Teofilo si rivela come abile arrangiatore, tra musica da camera e jazz creolo. Grazie agli innumerevoli concerti che hanno seguito l’uscita dei suoi dischi precedenti, ha rafforzato e addolcito il suo timbro vocale dal fascino velato-fumé.

Decine gli appuntamenti musicali, gli spettacoli di strada, le installazioni, le mostre disseminati tra le strade, i vicoli e le diverse location del suggestivo quartiere livornese.

Organizzazione della kermesse affidata alla Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, braccio operativo del Comune di Livorno. Sono ben 18 le aree di spettacolo individuate, da Piazza del Luogo Pio alle due Fortezze Vecchia e Nuova. Le altre location di spettacolo sono la Piazzetta dei Pescatori, quella degli Scali delle Barchette, Piazza dei Domenicani, Piazza dei Legnami, Palazzo Huigens, il Teatro Vertigo, la Chiesa di Santa Caterina e, novità di quest’anno, il Palazzo di Giustizia.

All’interno della chiostra del Tribunale trovano infatti spazio le proiezioni di Effetto Vintage, progetto di Marco Bruciati e associazione 8mmezzo per conto di Fondazione LEM e Comune di Livorno: una call aperta ai possessori di pellicole e nastri magnetici (Vhs, MiniDv, Hi8, VhsC ecc.) che hanno filmato le edizioni passate di Effetto Venezia. Obiettivo, restituire alla città il materiale raccolto attraverso un filmato di montaggio che sarà proiettato in un futuro evento ad hoc.

Il Teatro Vertigo ospita domani le semifinali e finale del contest Effetto canto, un concorso regionale a partecipazione gratuita organizzato da Fondazione LEM. Il concorso è stato aperto a cantanti, cantautori/cantautrici e band di età compresa tra i 15 e 35 anni. Il premio consiste nell’ammissione diretta alla finale mondiale di Performer Italian Cup 2024, e alla finale nazionale del Primo Campionato delle Arti Scenico/Sportive, che fonde arte e sport. Il campionato è gestito da FIPASS, la Federazione internazionale performer arti scenico-sportive, un’associazione nata per la sensibilizzazione nei confronti della figura del performer di arti scenico-sportive attraverso il progetto Metodo Pass che ne concretizza l’azione.

Altra novità di quest’anno è l’utilizzo di tre dei ponti che scavalcano i canali del quartiere – il Ponte di Marmo, il Ponte della Venezia e il Ponte dei Domenicani – come location di spettacolo per ulteriori performance e le incursioni degli artisti di strada. Si tratta di un modo per rendere ancora più coinvolgente la manifestazione nei suoi spazi all’aperto, conferendole quell’atmosfera divertente e un po’ scanzonata che il pubblico dei frequentatori di Effetto Venezia ha dimostrato di apprezzare molto nelle scorse due edizioni.

Attivo il servizio navetta di Autolinee Toscane che partirà dai parcheggi adiacenti all’Amedeo Modigliani Forum per il trasporto verso e da Effetto Venezia con orario dalle 18.45 alle 1.45. Per raggiungere il quartiere Venezia in autobus, si potrà usufruire gratuitamente delle Linee 21 e 22 di Autolinee Toscane.