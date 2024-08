Effetto Venezia: Eugenio Bennato, Mussida, Rossana Casale e ‘Tarabaralla’

LIVORNO – Week end con gran finale a Livorno con Effetto Venezia 2024.

Un Effetto Venezia diretto da Grazia Di Michele che venerdì 2 agosto sera ha visto gran protagonista Stefania Sandrelli in Fortezza Vecchia con il reading teatrale ‘Relazioni pericolose’ interpretato da Stefania Sandrelli con cui si è aperta ufficialmente a Livorno la quinta edizione del Mascagni Festival, dedicato al grande compositore labronico. Scritto da Debora Piola e interpretato dall’attrice Stefania Sandrelli, accompagnata al pianoforte da suo nipote Rocco Roca Rey, figlio di Amanda Sandrelli, anche lei presente alla serata. Con loro il soprano Tso Hanying, che ha interpretato due arie dell’opera

Sabato 3 agosto protagonisti di Effetto Venezia Eugenio Bennato e Franco Mussida.

Eugenio Bennato alle 22.00 sul main stage di Piazza del Luogo Pio con il suo concerto ‘La musica del mondo’.

Preceduto dal talk condotto da Mauro Coruzzi dal titolo ‘La musica nei talent‘. Con lui sul palco la direttrice artistica di Effetto Venezia Grazia Di Michele accompagnata dal ballerino, coreografo e cantante americano Garrison Rochelle.

Franco Mussida, tra i fondatori della PFM – Premiata Forneria Marconi, in Fortezza Nuova alle ore 22 con il suo concerto ‘Il pianeta della musica e il viaggio di Iotù’.

Domenica 4 agosto sotto i riflettori Rossana Casale e il teatro inclusivo della Compagnia Mayor Von Frinzius.

Mayor Von Frinzius di Lamberto Giannini in Fortezza Vecchia alle ore 22 con ‘Tarabaralla’, spettacolo di Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini. Spettacolo vincitore della sedicesima edizione del Festival Nazionale ‘Il Giullare – Teatro contro ogni barriera’ di Trani. La compagnia livornese si è aggiudicata meritatamente per la terza volta l’ambito premio e quest’anno anche il premio della critica.

Rossana Casale live in Fortezza Nuova alle ore 22. Rossana Casale sceglie i brani che il jazz ha dedicato a ‘The color of colors’, come lo definiva Miles Davis e crea il suo nuovo progetto in-jazz aggiungendo l’inedito Shades of blue’, scritto a quattro mani con il musicista Luigi Bonafede. Un ritorno al jazz più puro, quello di Casale, dopo diversi anni (Jazz in me 1994, Billie Holiday in me 2004), nonostante lo stesso jazz abbia sempre fatto da casa ai suoi album dedica (Jaques Brel in me 1999, Strani Frutti 2000, Il Signor G e l’Amore 2013, Round Christmas 2016, JONI 2022).

Con lei grandi jazz men con lunghe carriere in Italia e all’estero, musicisti eccelsi che tornano dal suo passato e con i quali ha condiviso album e tour. Sono: Carlo Atti al sax tenore, Luigi Bonafede al pianoforte, Enzo Zirilli alla batteria e nuova conoscenza, Alessandro Maiorino al contrabbasso.

E ogni angolo del quartiere Venezia a Livorno è palco di artisti. Da sottolineare venerdì 2 agosto l’applauditissima performance di ‘The Joyful Gospel Ensemble”, diretto da Riccardo Pagni.

Una quattro giorni con oltre 160 eventi tutti con ingresso libero. Ed è a ingresso libero durante ‘Effetto Venezia’ la sezione di arte contemporanea del Museo della Città, dove è possibile ammirare anche le mostre ‘Da Picasso a Warhol. Arte a 33 giri’ e di Nicola Vukich.

All’interno della chiostra del Tribunale le proiezioni di Effetto Vintage, progetto di Marco Bruciati e associazione 8mmezzo per conto di Fondazione LEM e Comune di Livorno: una call aperta ai possessori di pellicole e nastri magnetici (Vhs, MiniDv, Hi8, VhsC ecc.) che hanno filmato le edizioni passate di Effetto Venezia. Obiettivo, restituire alla città il materiale raccolto attraverso un filmato di montaggio che sarà proiettato in un futuro evento ad hoc.

È attivo il servizio navetta di Autolinee Toscane che partirà dai parcheggi adiacenti al Modigliani Forum per il trasporto verso e da Effetto Venezia con orario dalle 18.45 alle 1.45. Per raggiungere il quartiere Venezia in autobus, si potrà usufruire gratuitamente delle Linee 21 e 22 di Autolinee Toscane.