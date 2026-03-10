Enrico Nigiotti in concerto a novembre al Modigliani Forum di Livorno

LIVORNO – Il cantautore livornese, Enrico Nigiotti, annuncia il suo primo concerto in un palazzetto e lo farà proprio nella sua città. L’appuntamento è fissato per il 21 novembre al Modigliani Forum, con i biglietti già disponibili sui principali circuiti di vendita.

Dopo il successo del tour Maledetti Innamorati, che ha registrato il tutto esaurito in diverse date, Nigiotti porta ora la sua musica in una dimensione più ampia.Il concerto al Modigliani Forum di Livorno assume anche un valore simbolico per il cantautore, che torna a esibirsi davanti al pubblico della sua città in quello che sarà il primo palazzetto della sua carriera.

Il live di novembre sarà l’occasione per ascoltare dal vivo sia i nuovi brani sia alcune delle canzoni più conosciute del repertorio dell’artista. Per Livorno si tratta di un appuntamento musicale atteso, che riporta sul palco del Modigliani Forum uno degli artisti più legati alla città.