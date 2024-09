‘Il mondo che si muove’, a Livorno l’arte che parla di ambiente

“Un’edizione a cui abbiamo voluto dare un tema importante e centrale per le questioni ambientali e relative al cambiamento climatico: acqua fonte e devastatrice di vita, e per questo abbiamo scelto uno spazio che potesse onorare questo tema, il Cisternino di Città, ora Casa della Cultura.

Ma non parleremo solo d’acqua, ma anche rifiuti e verde urbano, con ospiti importanti come Mr.Green e Andrea Mati.

In programma anche due mostre: ‘Water for Peace 2024’ organizzata dall’Università di Pisa e il lavoro di Aurora Bresci con le sue opere realizzate con la spazzatura che toglie dalla città.

Siamo anche onorati di dedicare una giornata agli ambasciatori di Livorno nel mondo e un’altra giornata a un collettivo di Ferrara (in rappresentanza verranno Sandro Abruzzese, Marco Belli, Sergio Fortini e Marco Manfredi) che ci porterà la loro esperienze di sensibilizzazione ambientale fatte al delta di Po.

Chiuderemo il festival con il nostro spettacolo ‘Cecilia – leggende di mare’, una replica a casa nostra prima che la settimana successiva vada al Festival andrà al Fringe Off di Milano e a ottobre al Fringe Off di Catania”.