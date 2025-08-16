37.2 C
Firenze
sabato 16 Agosto 2025
L'aereo parte in ritardo per 'colpa' dell'attore Paolo Ruffini: e il web si scatena

L'episodio controverso è stato registrato da una passeggera. Ma l'attesa di qualche minuto sarebbe una prassi consueta delle compagnie aeree

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
L'aereo parte in ritardo per 'colpa' dell'attore Paolo Ruffini: e il web si scatena (foto Tik Tok)
CROTONE – Un episodio diventato virale ha catturato l’attenzione all’aeroporto di Crotone: un volo Ryanair ha rimandato il decollo per attendere l’attore e regista Paolo Ruffini, giunto all’imbarco con qualche minuto di ritardo.

Nel video pubblicato da una passeggera, si vede la scena a bordo: i viaggiatori seduti in cabina appaiono infastiditi dall’attesa, ma il clima cambia quando Ruffini compare nel corridoio, cappello in testa, sorriso imbarazzato e viso abbronzato. L’attore fa un gesto di saluto e si scusa con un Grazie a tutti, provocando una reazione positiva: applausi e qualche grido di incoraggiamento, come Grande Paolo.

L’episodio ha immediatamente scatenato un acceso dibattito sui social. Alcuni utenti hanno accusato Ryanair di un trattamento di favore verso il personaggio celebre, commentando: Nessun aereo aspetta il ritardo di qualcuno.

Altri invece hanno difeso Ruffini, raccontando di episodi simili avvenuti anche a viaggiatori comuni: “Anche a me, che non sono nessuno, mi hanno atteso sette minuti”.

Diversi commentatori suggeriscono anche che non si sarebbe trattato di un retaggio dovuto alla notorietà, bensì di una prassi frequente: aspettare pochi minuti un ultimo passeggero che arriva in extremis al gate, se i tempi operativi lo permettono.

In sintesi, una situazione che ha unito spontaneità, malumore e viralità: Paolo Ruffini riesce con un semplice gesto a trasformare un piccolo contrattempo in un momento condiviso, ma il web trasforma tutto in polemica.

© Riproduzione riservata

