LeggerMente Next a Livorno: al via con Marmeggi, Collaveri Querci.

Dopo LeggerMente 2024, parte LeggerMente Next a Livorno. Seconda trance della rassegna letteraria di scena a Villa Fabbricotti dopo il successo della prima parte di incontri con gli autori, che ha visti tra i protagonisti Antonio Scurati, centinaia di persone per lo scrittore.

Sedici incontri, tutti con ingresso libero alle ore 18 sul palco di Il Chioschino di Filippo Brandolini a Villa Fabbricotti, sede della Biblioteca Labronica ‘Guerrazzi.

Manifestazione organizzata dal Comune di Livorno, in collaborazione con la Cooperativa Itinera, Il Chioschino di Filippo Brandolini e la libreria Feltrinelli di Livorno e con il sostegno di Fondazione Livorno

Leggermente Next parte lunedì 2 settembre con Marco Marmeggi che presenta L’isola di Medusa (Giunti, 2024). Introduce Massimiliano Matteri. Marmeggi fondatore all’Isola d’Elba dell’Associazione no profit Diversamente Marinai, una realtà sociale che usa la pedagogia della vela come strumento di integrazione delle differenze.

Martedì 3 settembre brividi di fine estate con Diego Collaveri che presenta Livorno rosso sangue (Fratelli Frilli, 2024). Loschi traffici di preziosi reperti subacquei e misteri risorgimentali per il commissario Botteghi, che ripercorre le tracce di Giuseppe Garibaldi e Andrea Sgarallino. Introduce Chiara Sabbatini

Mercoledì 4 settembre Enrico Querci presenta Colapesce, realizzato in collaborazione con il disegnatore Vincenzo Basiricò per Pacini Editore

Con Querci sul palco ci sarà Ivano Toni. Una famosa leggenda, inserita da Italo Calvino nel libro Fiabe italiane e dalla quale ha tratto spunto anche la Pixar per la realizzazione del film Luca, ci parla di Martina, una bambina innamorata dei del mare che, prima di dormire, vuole riascoltare la storia di Colapesce. Querci: “Si parlerà di questo volume ma anche del libro scritto su Laghat, il cavallo cieco vincitore di 26 corse in carriera e al quale si ispira un film le cui riprese stanno per iniziare nei prossimi giorni e sarà in uscita il prossimo anno”.

Giovedì 5 settembre Michele Guerra con il suo libro ‘Il mio nome è Rosa Park’.

Venerdì 6 settembre Valentina Santini con il suo libro ‘Mosche’.

Tutto il programma di LeggerMente Next.

Gli appuntamenti

lunedì 2 settembre

MARCO MARMEGGI

L’isola di Medusa, Giunti, 2024 martedì 3 settembre

DIEGO COLLAVERI

Livorno rosso sangue, Fratelli Frilli, 2024 mercoledì 4 settembre

ENRICO QUERCI

Colapesce, Pacini, 2024 giovedì 5 settembre

MICHELE GUERRA

Il mio nome è Rosa Parks, Mds, 2024 venerdì 6 settembre

VALENTINA SANTINI

Mosche, Voland, 2024 lunedì 9 settembre

ENRICO FRANCESCHINI

La mossa giusta, Baldini + Castoldi, 2024 martedì 10 settembre

VALERIA TOGNOTTI

L’angolo buio, Il Ciliegio, 2024 mercoledì 11 settembre

GINO FANTOZZI

Mario Madiai, Le Sillabe, 2023 giovedì 12 settembre

SALVATORE TOSCANO

Gli stupidi e i furfanti, Baldini + Castoldi, 2024 venerdì 13 settembre

ANTONIO FUSCO

La scomparsa di Elisa Ohlsen, Rizzoli, 2024 sabato 14 settembre

FRANCESCO MENCACCI

La vita senza le persone. Inventario delle mie sparizioni, Valigie Rosse, 2024 lunedì 16 settembre

ENRICO POMPEO

Nives

Spettacolo di narrazione di e con Enrico Pompeo martedì 17 settembre

VERONICA GALLETTA

Pelleossa, Minimum Fax, 2023 mercoledì 18 settembre

RENATA FRECCERO

Gli occhi di Modì, Parigi anni Venti, Araba Fenice, 2023 giovedì 19 settembre

ESMERALDA SEFEROVIC

Parcheggiare altrove, Casa Walden Edizioni, 2022

Ingresso libero e accessibile a tutti; in caso di condizioni meteo avverse gli eventi si terranno nella sala Badaloni della Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti.