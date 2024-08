Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Livorno ricorda Franchino, serata in memoria del popolare dj scomparso lo scorso maggio.

E lo ricorda con una grande serata evento al Modigliani Forum il 21 dicembre 2024, ‘Magia – Franchino Official Memoria’. Sono già disponibili i biglietti.

Francesco Principato, in arte Franchino, nato in Sicilia nel 1953, toscano da sempre. La famiglia si era trasferita in Toscana, nell’Empolese. Il cantastorie della musica techno re delle discoteche che ha fatto ballare tutta Italia viveva a Santa Maria a Monte, provincia di Pisa.

In Toscana aveva iniziato come parrucchiere a Firenze, poi all’Isola d’Elba aveva aperto un negozio di parrucchiere, e la sera dj al ‘Capo Nord’ di Marciana Marina.

E dunque Livorno ricorda il famoso vocalist e dj, per Franchino la magia del 21 dicembre al Modigliani Forum si apre alle ore 18 per ballare fino alle prime ore di mattina.