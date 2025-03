Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Opera di Bressani ai paracadutisti di Livorno: cerimonia alla caserma Pisacane

Cerimonia di consegna di un’opera di Stefano Bressani alla caserma Pisacane di Livorno, sede del 185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi (RAO).

La cerimonia lunedì 10 marzo. Il maestro d’arte Bressani ha consegnato al comandante, il colonnello Marco Margutti, un’opera realizzata in occasione del 25° anniversario della riconfigurazione del reggimento. Il 3 aprile 2000, il 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti si trasformò nel 185° Reggimento Ricognizione Acquisizione Obiettivi ‘Folgore’, assumendo un ruolo chiave nell’intelligence militare.

L’opera realizzata con tessuti entra a far parte della sala dei ricordi della caserma Pisacane di Livorno. Nell’opera anche il telone mimetico dei paracadutisti.

Stefano Bressani, nato a Pavia nel 1973, è un artista innovativo noto per la sua tecnica unica nel panorama dell’arte contemporanea. Le sue sculture ‘vestite’ sono opere tridimensionali realizzate con stoffe, che reinterpretano l’arte in chiave scultorea. Bressani vanta esposizioni in Europa e America, e le sue creazioni sono apprezzate per la loro originalità e profondità espressiva.

La donazione di quest’opera, evidenzia il comandante Margutti, “rappresenta un motivo di orgoglio per il personale del 185° Reggimento RAO e si inserisce tra le numerose iniziative previste per celebrare il 25° anniversario della riconfigurazione del reggimento. Queste ultime culmineranno nel prossimo mese di aprile, evidenziando l’importanza storica e operativa dell’unità nell’ambito delle forze speciali italiane”.

Alla cerimonia presente la deputata Paola Chiesa, Fratelli d’Italia, capogruppo commissione Difesa.

Bressani: “Quando sono stato invitato a realizzare questo ritratto ho scelto lo scatto fotografico che più mi ha inspirato poiché mentre creo rivivo la stesa situazione simbiotica con il momento. Ritengo che la cura del dettaglio ricercata maniacalmente in ogni mia opera sia coerente con la cura della preparazione che questo corpo speciale mette a disposizione per la nostra sicurezza. Una importante opportunità che mi dà modo di legare l’onore al mio lavoro all’onore di appartenenza alla Patria, come artista ma ancor prima come uomo. ‘Videre nec videri”’ vedere senza essere visti. Nel motto come in questa opera ho cercato di esprimere tutta l’essenza del 185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi ‘Folgore’, Reparto di Forze Speciali dell’Esercito Italiano”.

Stefano Bressani è il padre fondatore di una tecnica unica nel panorama dell’arte

contemporanea internazionale. Si afferma come eccellenza e ridefinisce la propria identità

attraverso il suo spirito creativo; si definisce un generatore di idee applicate ad una tecnica, definita innovativa fin dal suo esordio. Ogni sua opera d’arte è frutto di una attenta ricerca che pone l’accento sulla dedizione, sulle capacità e sull’esperienza nate e sviluppate intorno a sé con meticolosa pazienza e metodo. Riciclo e sostenibilità fanno parte delle basi creative che omaggiano la materia e la riportano ad un alto grado di valore materiale e ideologico.

Le sue opere, ormai più di 800, vantano la presenza in musei ed istituzioni, tra collezioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali.

L’opera donata alla caserma Pisacane di Livorno. Dalla realtà alla sua riproduzione attraverso la fotografia, dall’immagine alla sua scomposizione, dal disegno bidimensionale del bozzetto alla materia della stoffa, che alza i suoi volumi morbidi attraverso infiniti piani di campiture colorate che vengono magistralmente organizzate al momento, senza alcuna progettualità secondo schemi personali mentali, stilistici e sensibili, per tracciare infine una scultura organizzata in trame ed orditi, ordinati secondo la conoscenza e la sensibilità che quel momento creativo suggerisce all’artista il trasporto nella sua dimensione, attraverso il suo elemento.

‘Waiting for the moment’ “recita ciò che l’immagine di partenza gli sa suggerire.

Aspettando il momento (la traduzione), vuole trasmettere nell’opera il senso fisico e mentale dell’appostamento mimetico, una condizione che relaziona l’uomo alle sue capacità, alla sua tecnica e all’esperienza. Attraverso le stoffe peculiari, che identificano il senso di appartenenza al 185º Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi ‘Folgore’, reparto di forze speciali dell’Esercito Italiano, si può percepire il battito cardiaco e il respiro del soldato ritratto che piano piano rallentano e si fondono con le stoffe e i loro volumi, dentro la natura tanto amata da Bressani che si mescola nel fondo con la sua fantasia che riscrive le forme di un attimo che da pochi secondi può durare ore”.