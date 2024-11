Oscar del cinema e della televisione: trionfa ‘L’ultima figurina’ di Luca Dal Canto

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Oscar cinema e televisione sportiva: trionfa ‘L’ultima figurina’ di Luca Dal Canto

‘L’ultima figurina’ del regista livornese Luca Dal Canto trionfa agli Oscar della televisione e del cinema sportivo nell’ambito delle finali mondiali Sport Movies & Tv 43° Milano Ficts International Festival, la più importante manifestazione di cinema sportivo a livello mondiale, l’unica riconosciuta dal CIO, Comitato Internazionale Olimpico.

Ma non è finita qui per ‘L’ultima figurina’ presentato dopo Milano a un altro festival europeo di cinema: il Beneath The River Danube Film Fest a Belgrado.

Dal Canto: “È una gioia vincere in questo festival con un corto prodotto a budget bassissimo che parla di Livorno, la mia città. Il calcio e lo sport in generale sono cultura e lanciano messaggi fondamentali dal punto di vista culturale e sociale soprattutto per le nuove generazioni, in qualsiasi forma li si racconti, dalla spot al documentario, fino alla fiction come ‘L’ultima figurina’. La passione per l’amaranto mi fece scoprire a 12-13 anni la storia e le bellezze della mia città e ho voluto raccontarle con questa storia magica. Ringrazio per la vittoria tutti coloro che ci hanno aiutato e in particolare Anita Galvano che mi supporta in ogni progetto e mia figlia Elena che comincia a esplorare curiosa le vicende del Livorno e della sua città. Dedico il premio a mio nonno Aldo perché questo film è pervaso del suo ricordo”.

Il film parla della storia antica e recente della gloriosa Unione Sportiva Livorno 1915 attraverso la magica avventura di due giovani protagonisti e una misteriosa figurina del 1958-59, citando direttamente e indirettamente campioni indimenticabili del calcio italiano: da Igor Protti a Miguel Vitulano, fino a Cristiano Lucarelli, ma soprattutto Armando Picchi, terzino della nazionale e dell’invincibile Inter di Herrera.

Prodotto dalla LDC Audiovisual Factory e da Enrico Fernandez Affricano, presidente onorario dell’Unione Sportiva Livorno. Alla regia Luca Dal Canto, Tommaso Melani alla fotografia e Alberto Battocchi al suono in presa diretta.

Il cast è formato da due giovani attori per la prima volta sugli schermi, Greta Discepolo e Edoardo Paglia, e dal capitano amaranto Andrea Luci, il giocatore con più presenze nella storia del Livorno, oltre 400.

La realizzazione del cortometraggio è stata resa possibile anche grazie al supporto di Giuseppe Di Palma e Lorenzo Riposati, della sceneggiatrice Anita Galvano, di Simone Fulciniti in qualità di acting coach, del Teatro della Brigata, del Centro Artistico Il Grattacielo e del Teatro Vertigo che hanno curato il casting, di Curzio Galatolo e del Club Magnozzi, e del Comune di Livorno Sportello Cinema e Ufficio Demanio.

Una 5 giorni di incontri e proiezioni delle migliori opere cinematografiche e televisive dedicate allo sport e provenienti da 52 paesi e 5 continenti, alla presenza del presidente della Ficts Franco Ascani e di celebri ospiti del mondo del cinema e dello sport olimpico, tra cui Roberto Vecchioni, Claude Lelouche, Stefano Fresi, Fabio Capello, Javier Zanetti, Jean Alesi, le Farfalle Azzurre, Eddie Irvine, Amadeus, Gabriela Soukouva e molti altri.

Su oltre 1900 opere pervenute alla giuria internazionale del festival organizzato in collaborazione col Ministero della Cultura, il Ministero dello Sport, la Regione Lombardia, il Comitato Internazionale Olimpico

L’ultima figurina era stata inserita tra i 16 corti ufficiali della manifestazione e tra le 6 nomination per un premio, che il corto ha ottenuto nella serata milanese di premiazione all’ Auditorium Testori di Palazzo Lombardia.