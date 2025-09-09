25.7 C
Firenze
martedì 9 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Aumenti al casello di Rosignano, Tenerini (FI): “Rincari decisi dal tribunale”

L'onorevole azzurra: "Il ministro Salvini aveva sancito lo stop. Noi lavoriamo per la Tirrenica, il Pd ha prorogato la concessione a Sat"

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

ROSIGNANO – Aumenti al casello di Rosignano, l’onorevole Tenerini di Forza Italia difende l’operato del governo. 

“Sul casello di Rosignano i fatti sono fatti: la verità è una, e non può essere travisata o stravolta dal Pd e dall’opposizione per fare campagna elettorale a colpi di bugie – dice Tenerini – Il ministro Salvini aveva congelato gli aumenti proprio per difendere cittadini e imprese. È stata la concessionaria Sat a fare ricorso, ed è stato il tribunale ad imporre il recupero delle tariffe: questa non è una scelta politica del governo Meloni, ma la conseguenza di anni di errori, rinvii e cattive decisioni”.

“Ricordo che il percorso della Tirrenica è stato sbloccato dai governi di centrodestra, con la nomina del commissario straordinario nel 2019 e con il passaggio di competenza ad Anas – prosegie Tenerini – Oggi il governo ha finalmente imboccato la strada giusta, mentre il Pd finge di cadere dalle nuvole. Ma non possono ignorare che la concessione della Sat è stata prorogata nella legge di bilancio 2021 grazie a un emendamento a prima firma di un deputato del Pd. Dunque, basta con la propaganduccia: il Partito Democratico sapeva bene come stavano le cose, e invece di scaricare colpe dovrebbe spiegare le sue promesse mancate, a partire da quelle della Regione Toscana verso la costa”.

“Noi siamo al lavoro per dare finalmente risposte vere – conclude – completare la Tirrenica e chiudere la stagione dei balzelli ingiustificati. Gli altri, ancora una volta, si limitano agli slogan”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
25.7 ° C
25.9 °
22.1 °
75 %
1.3kmh
100 %
Mar
25 °
Mer
22 °
Gio
27 °
Ven
27 °
Sab
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (22)Gaza (11)arresto (11)vigili del fuoco (10)Serie C (10)Eugenio Giani (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati