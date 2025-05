Capraia Isola, decade sindaco Renzi: arriva commissario prefettizio

Getting your Trinity Audio player ready...

CAPRAIA ISOLA – Lorenzo Renzi non è più il sindaco di Capraia Isola.

Il Comune dell’Arcipelago Toscano ha un commissario prefettizio incaricato da Gianfranco Dionisi, prefetto di Livorno.

Si tratta di Luca Mascaro, viceprefetto aggiunto presso la prefettura di Livorno.

A far decadere il sindaco Lorenzo Renzi le dimissioni della maggioranza del Consiglio Comunale.

Lorenzo Renzi era stato eletto alle amministrative 2023 battendo con un solo voto di differenza la sindaca uscente Marida Bessi, ex presidente della Provincia di Livorno.

Al neo commissario prefettizio Mascaro sono conferite le stesse funzioni spettanti al sindaco, al Consiglio Comunale e alla giunta comunale.

Prefetto Dionisi: “Mascaro è un dirigente di altissimo profilo, con un curriculum professionale di assoluto rilievo, ed è stato da me personalmente scelto per questo incarico, che rappresenta quindi una scelta fiduciaria pienamente consapevole. Colgo l’occasione per rassicurare la comunità di Capraia: questa novità non rappresenta in alcun modo un’interruzione della democrazia o delle sue regole. Al contrario, il commissario assumerà tutte le funzioni spettanti al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale, garantendo così la piena continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Mi appello al senso di responsabilità e al massimo impegno della struttura tecnica e amministrativa del Comune, affinché affianchi con lealtà e competenza il dottor Mascaro nello svolgimento del suo compito”.