Chiusura elettorale Livorno: il saluto dei candidati sindaco.

Chiusura elettorale Livorno, salutano i sei candidato sindaco per le amministrative 2024 al voto 8 e 9 giugno a Livorno.

Ecco gli appuntamenti con cui i candidati sindaco chiudono a Livorno con evento pubblico la campagna elettorale Luca Salvetti, centrosinistra, sindaco uscente e candidato bis. Alessandro Guarducci, centrodestra. Costanza Vaccaro, Alternativa Popolare. Giovanni Pezone, Per Livorno Giovanni Pezone sindaco. Lorenzo Cosimi, Partito Comunista. Valentina Barale, Primo Polo.

Il sindaco e candidato sindaco bis Luca Salvetti chiude la campagna elettorale giovedì 6 giugno alle ore 20.30 in piazza Luigi Orlando, davanti alla torre dell’orologio all’ingresso dell’ex cantiere navale Fratelli Orlando.

“Un luogo simbolo della storia del lavoro a Livorno e dell’attuale processo di rilancio della città”. Sul palco Luca Salvetti e gli ospiti che fino alle ore 23 “raccontano una campagna elettorale coinvolgente e appassionante, “capace di tratteggiare il lavoro fatto in questi 5 anni e le prospettive future tutte contenute in un programma scritto dalla coalizione.

Sul palco oltre al sindaco anche cittadine e cittadini che racconteranno la loro idea di Livorno, vista da diverse angolature”.

Luca Salvetti sostenuto dalle liste Pd, Riformisti per il Futuro, con Italia Viva, Più Europa, Libdem e Partito socialista. Liste Alleanza Verdi Sinistra, Protagonisti per la città, Livorno civica. Luca Salvetti sindaco. Ci saranno i gazebo delle forze elettorali che sostengono il sindaco e candidato Luca Salvetti, con i loro simboli e le liste dei candidati al Consiglio Comunale.

Con brochure del programma elettorale in forma ridotta e i fac simile delle schede elettorali.

Alessandro Guarducci chiude in piazza 4 Mori venerdì 7 giugno alle ore 18.00. Il candidato sindaco centrodestra: “Ho accettato questa sfida perché amo Livorno, perché credo che la nostra bella città abbia bisogno di un cambio di passo, di un profondo rinnovamento”.

Per Guarducci le liste di Forza Italia, Lista Guarducci sindaco, Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier. Guarducci sostenuto anche da Azione, Noi Moderati, Liberali e Rifomisti: “L’idea è di offrire un’alternativa all’elettorato in particolare ai tanti delusi che stanno forse pensando di non andare a votare: i problemi che frenano lo sviluppo di Livorno sono gli stessi da oltre vent’anni e non possiamo più accontentarci dei soliti attori della politica che hanno fatto poco o nulla, serve un cambiamento, serve maggiore competenza e più professionalità”.

La candidata sindaca Costanza Vaccaro, Alternativa popolare del coordinatore nazionale nonché sindaco di Terni Stefano Bandecchi chiude giovedì 6 giugno con una cena di fine campagna elettorale, con tanto di musica live con Manuel Aspidi. Due liste a sostegno di Costanza Vaccaro: Alternativa popolare e Livorno con loro per Bandecchi. Costanza Vaccaro reduce insieme a Bandecchi dal dono di un’ambulanza veterinaria ad Anpana Livorno: “Prima promessa mantenuta”. Vaccaro: “Sono pronta a combattere per una città migliore. È tempo di fare la scelta giusta. Siate voi stessi il motore del cambiamento. Non posso garantire che le mie idee siano sempre le più giuste, ma sono esattamente quelle che porto avanti. Il problema di tanti politici oggi, è che si impegnano per certe cose in campagna elettorale, e poi ne fanno altre. Questo non è il mio caso”.

Il candidato sindaco Giovanni Pezone chiude la campagna elettorale venerdì 7 giugno dalle 17 alle 20 nella sede del comitato elettorale via Giovannetti.

‘Per una Livorno giusta e libera’, lo slogan di Pezone nella sua lista Per Livorno Giovanni Pezone sindaco sostenuta da Partito animalista, Democrazia Cristiana e Rinascita toscana.

Lorenzo Cosimi, candidato sindaco Partito Comunista italiano, slogan ‘Programma il futuro.

Rivoluziona il presente’: “Livorno attanagliata da una crisi economica da anni. Perdita occupazionale, disoccupazione giovanile. Come comunisti siamo a ribadire la nostra idealità e la nostra volontà di cambiare radicalmente il sistema. Siamo per l’alternativa non per l’alternanza. Crediamo indispensabile portare al centro temi lavoro, pace, sociale, sviluppo. La nostra convinzione del comunismo come forma di democrazia”

Valentina Barale, candidata sindaca Primo Polo, sei liste a sostegno:Buongiorno Livorno, Città Diversa, Livorno Popolare, Movimento 5 Stelle, Prospettiva Livorno, Rifondazione Comunista Valentina Barale chiude venerdì 7 giugno con un tour in battello.