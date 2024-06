Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Boschi a Livorno: “Noi Stati Uniti d’Europa siamo diversi”

Maria Elena Boschi a Livorno. La deputata Italia Viva in tour elettorale per Europee 2024 con Stati Uniti d’Europa e per amministrative 2024.

A Livorno Maria Elena Boschi sabato 1 giugno con Riformisti per il futuro, lista di centrosinistra a sostegno del sindaco Luca Salvetti, al voto 8 e 9 giugno per il bis

Riformisti per il futuro lista comprendente Italia Viva, Partito socialista italiano, Libdem, Più Europa.

Boschi: “La nostra è una campagna elettorale per dare le migliori soluzioni oggi ai cittadini di Livorno con Luca Salvetti sindaco e portare le donne e gli uomini migliori a gestire questa comunità”.

“Con Stati Uniti d’Europa Renzi è candidato anche in Toscana. L’obiettivo è dare nuova voce all’Italia in Europa e nuova forza all’Europa”.

Spiega Boschi:”Salvini, Meloni, Conte fanno asse nelle battaglie contro l’Europa che poi sono battaglie contro l’interesse dei cittadini. Tutte le volte che il governo guidato da Giorgia Meloni ha un problema va a bussare alla porta dell’Europa.

Pensiamo alla gestione degli immigrati. Non riescono a gestire gli sbarchi che sono aumentati con Meloni però pongono il problema all’Europa. C’è un tema di risorse con Pnrr? Però sono 200 miliardi che arrivano dall’Europa. In campagna elettorale Meloni e Salvini dicono meno Europa. Quando devono governare chiedono risposte all’Europa perché loro non sono in grado di darle”.

Poi Boschi: “Tajani come Schlein Calenda Meloni sono candidati che chiedono voti ai cittadini ma hanno detto che non andranno in Parlamento europeo.

Noi siamo diversi. Renzi unico leader che ha detto che se eletto andrà davvero in parlamento europeo. Questo significa prendere sul serio l’Europa. Ed è il primo passo perché l’Europa prenda sul serio noi. Ma significa anche prendere sul serio i voti dei cittadini italiani. Prendere in giro gli elettori per fare specie mega sondaggio è anche ferita per democrazia”

“Pur nelle differenze dei singoli Paesi se non c’è un’Europa coesa che metta in comune alcune soluzioni tutti noi siamo destinati a un’irrilevanza dal punto di vista sociale, culturale, economico.

Se non abbiamo una gestione europea solidale su immigrazione non siamo più in grado di affrontare in modo equo un tema che ormai non è più un’emergenza ma è normalità. Ed è esattamente è quello che non vogliono fare i Paesi alleati di Meloni in europa che dicono sempre no alle proposte con soluzione condivisa. Tema energia: le nostre imprese pagano un costo più alto rispetto altri Paesi europei. Tema legato a sviluppo. Serve attenzione all’ambiente ma anche alla sostenibilità sociale. Rischiamo la delocalizzazione delle nostre industrie fuori Europa”