Maurizio Landini presenta in Fortezza Nuova a Livorno il libro ‘Un’altra storia’

LIVORNO – Sarà ospite a Livorno Maurizio Landini, segretario generale della Cgil.

L’appuntamento è domani (31 luglio) alle 18,30 per la presentazione del libro autobiografico Un’altra storia. L’iniziativa sarà allestita in Fortezza Nuova all’area pineta. Landini sarà intervistato da Daniela Morozzi, attrice e donna di cultura toscana.

“Per la città si tratta di un’importante opportunità per un confronto approfondito sui temi del lavoro e delle battaglie per la difesa dei diritti dei pensionati e delle persone che lavorano che cade il giorno seguente all’annunciato incontro tra Confindustria e sindacati”, ha dichiarato il segretario generale della Cgil provincia di Livorno, Gianfranco Francese.

Dall’infanzia alla fabbrica fino all’impegno nel sindacato: il libro è un racconto intimo tra ricordi e aneddoti. La vita con la famiglia e gli amici a San Polo d’Enza, l’amore per la moglie, la passione per il calcio, gli studi abbandonati a malincuore, il lavoro come metalmeccanico, le prime esperienze sindacali a Reggio Emilia e Bologna, la scoperta di un impegno che lo porterà prima a dirigere la Fiom e poi a diventare segretario generale della Cgil. Svolte professionali ed esistenziali che si intrecciano alla storia degli ultimi quarant’anni del nostro paese.

“Uno dei motivi che mi hanno spinto a raccontare la mia esperienza di vita e di lotta – ha recentemente dichiarato Landini – è che vedo tra le giovani generazioni una straordinaria domanda di libertà. Una domanda di libertà e di realizzazione che non può essere delegata ad altri o rinviata a un futuro lontano, ma che si costruisce giorno per giorno, a partire dalla lotta per cambiare le condizioni di lavoro e superare la precarietà”.