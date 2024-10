PIOMBINO – Rigassificatore di Piombino: in Liguria non lo vogliono più

Rigassificatore di Piombino, in Liguria non vogliono più l’ex Golar Tundra ora Italis LNG dopo la disponibilità avanzata da Giovanni Toti, centrodestra, ancora presidente Regione Liguria, dimessosi dopo vicende giudiziarie.

E’ chiaro il viceministro Edoardo Rixi, segretario ligure Lega Salvini: “Il rigassificatore non si sposta in Liguria”.

Liguria al voto che vede candidati presidenti di Regione per il centrodestra Marco Bucci, sindaco di Genova, per il centrosinistra Andrea Orlando, ex ministro Giustizia.

La risposta di Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Non è accettabile l’atteggiamento del viceministro Edoardo Rixi che sul rigassificatore mi attribuisce un concetto che non ho mai espresso. Ho detto che il rigassificatore dopo tre anni andrà via da Piombino. L’accordo con il Governo lo prevede. Ma questo non significa che deve andare in Liguria. Non c’è nessuno automatismo su questo. Non l’ho mai detto e mai lo dirò. Il rigassificatore che, dopo tre anni uscirà dalla Toscana andrà dove vorrà il Governo nazionale. Anzi spetterà a lui, come uomo di Governo, l’indicazione del luogo dove collegarlo. Non si usino quindi espressioni demagogiche e populiste, semmai è il Governo che non ha mai dato seguito sulle opere di compensazione promesse al territorio. Sarà lui stesso in qualità, appunto, di rappresentante del Governo a dover indicare in quale regione italiana, che non sia né la Toscana né la Liguria, sarà collocato il rigassificatore che oggi è a Piombino”.