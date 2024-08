Processo Toti 5 novembre: accolta richiesta giudizio immediato

Getting your Trinity Audio player ready...

Processo Toti 5 novembre, questa la data in cui inizia il processo a carico di Giovanni Toti, toscano di Viareggio, presidente dimissionario Regione Liguria accusato di corruzione e finanziamento illecito.

Lo ha deciso la gip Paola Faggioni che ha accolto la richiesta di giudizio immediato della procura.

Con Toti a processo andranno anche Aldo Spinelli, imprenditore portuale, ex presidente Livorno calcio, e Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’Autorità portuale. Sarà il primo collegio della prima sezione a occuparsene. Le difese dovranno decidere se scegliere abbreviato o patteggiamento o il rito ordinario.

Dopo le dimissioni da presidente Regione Liguria, centrodestra, giovedì 1 agosto erano stati revocati gli arresti domiciliari per Giovanni Toti.

“Ci difenderemo da ogni accusa, con la coscienza a posto di chi non ha mai intascato un centesimo dei liguri, ma lasciamo una Liguria più ricca: di lavoro, di opportunità, di speranze. Quello che è accaduto in questi tre mesi è un processo alla politica: ai finanziamenti, trasparenti e legali, agli atti, anch’essi legali e legittimi, che abbiamo ritenuto necessari e utili a far crescere la nostra terra”, aveva dichiarato Toti dopo la revoca dei domiciliari.