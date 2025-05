Ilaria Accame e Arianna De Masi dalla Libertas Livorno alla convocazione in nazionale

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Ancora grandi soddisfazioni in casa Libertas Livorno di atletica.

Convocazione in nazionale assoluta il 10 e 11 maggio a Guangzhou in Cina delle due ragazze amaranto Ilaria Accame e Arianna De Masi, la prima impegnata nella 4×400, lei che l’anno scorso ha partecipato agli europei e alle olimpiadi rendendosi protagonista del record italiano, mentre Arianna, giunta quest’anno nella compagine amaranto, ha anch’essa partecipato lo scorso anno agli europei e olimpiadi, esplodendo in maniera significativa.

Una grande soddisfazione ma anche un duro impegno per le due atlete che in raduno dal 30 aprile faranno ritorno a casa il 13 maggio.

Un avvio di stagione di grande impatto per il movimento sportivo livornese e in particolare per l’atletica leggera che ha già visto il titolo mondiale di Andy Diaz, le ottime prestazioni azzurre di Stefano Marmonti e ora queste due bellissime e fantastiche ragazze e, come dicono dal quartiere generale della società, siamo solo all’inizio e che sarà un buon viatico per le giovani leve livornesi.